Eureka lancia in Italia il robot aspirapolvere J15 Ultra, il nuovo entry-level della serie J15

MILANO, 23 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, pioniere con oltre un secolo di esperienza nella pulizia domestica, presenta il nuovo robot aspirapolvere entry-level della serie J15: Eureka J15 Ultra. Con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, l'innovativa tecnologia anti-groviglio FlexiRazor e una stazione di ricarica completamente automatizzata, il J15 Ultra garantisce prestazioni elevate a un prezzo competitivo, portando la tecnologia smart nelle case di un pubblico più ampio.

19.000 Pa e rimozione del 99%* dei capelli aggrovigliati – ideale per chi ha animali domestici

Il J15 Ultra eredita il potente sistema di aspirazione, apprezzato sul J15 Pro Ultra, raggiungendo 19.000 Pa e garantendo la rimozione del 99%* dei detriti domestici. La tecnologia FlexiRazor, già acclamata nella versione Pro Ultra, permette di eliminare con efficacia il 99%* dei capelli aggrovigliati grazie a lame che operano a 400 colpi al minuto quando il robot torna alla base, riducendo al minimo la necessità di manutenzione manuale.

Navigazione intelligente e pulizia dei bordi – per una casa impeccabile

Grazie alla tecnologia IntelliView AI, il J15 Ultra riconosce oltre 150 oggetti* e naviga agilmente anche negli ambienti più affollati e complessi, trovando sempre il percorso ottimale e garantendo una copertura completa del pavimento. Al rilevamento di angoli o gambe dei mobili, attiva automaticamente la funzione di estensione del mocio, assicurando una pulizia efficace lungo i bordi con una pressione di 7N*.

Stazione di ricarica all-in-one e comandi vocali – pulizia senza fatica

La stazione di ricarica offre diverse funzioni automatizzate, tra cui lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere, il lavaggio del mocio con acqua a 75°C* e l'asciugatura ad aria calda a 55°C*. Pur essendo privo della funzione di autopulizia della base presente nel J15 Pro Ultra, il J15 Ultra dispone di un pratico vassoio removibile per una manutenzione semplice. Il robot supporta inoltre Google Assistant, Siri e Alexa per il controllo tramite comandi vocali, offrendo la massima comodità d'uso. Per un confronto completo tra J15 Pro Ultra e J15 Ultra, si veda la tabella seguente.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Eureka J15 Ultra è disponibile in Italia al prezzo consigliato di €799 su Amazo Italia e presso Mediaworld.

Altri modelli Eureka disponibili da Mediaworld:

*I dati forniti si basano su test condotti da Eureka Lab e le prestazioni effettive potrebbero variare.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan (USA), Eureka® produce un'ampia gamma di aspirapolveri verticali, a bidone, a bastone, portatili, senza filo e robot. Da oltre un secolo Eureka è sinonimo di innovazione e affidabilità nel settore della pulizia domestica, apprezzata in Nord America e in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visita www.eureka.com.

