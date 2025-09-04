Eurotech ridefinisce l'Edge IoT per le infrastrutture critiche con il lancio del nuovo ReliaGATE 15A-12

Eurotech insieme ad Arm® per portare innovazione e sostenibilità all'edge

AMARO, Italia, 2 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il settore dell'Industrial IoT sta vivendo una rapida evoluzione, che richiede nodi edge software-defined in grado di eseguire programmi containerizzati su piattaforme efficienti ed economicamente convenienti. Questa trasformazione è guidata dalla necessità di maggiore flessibilità, riusabilità, sicurezza e dalla possibilità di distribuire applicazioni intelligenti direttamente all'edge, ovvero nel punto in cui i dati vengono generati.

Per rispondere a questo cambiamento, Eurotech presenta il ReliaGATE 15A-12, un IoT gateway rugged basato sulla piattaforma di calcolo Arm®, progettato per colmare il divario tra sistemi embedded legacy e l'edge computing cloud-native.

"Il ReliaGATE 15A-12 è stato concepito per allinearsi perfettamente a questa transizione" — ha dichiarato Marco Carrer, CTO di Eurotech. — "Supporta container e linguaggi di programmazione moderni, consentendo ai clienti di evolvere da firmware monolitici verso architetture applicative scalabili e riutilizzabili. Questo prodotto è stato sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze delle aziende che guidano l'adozione dell'intelligenza all'edge, con l'obiettivo di raggiungere obiettivi sia operativi che di sostenibilità."

Il ReliaGATE 15A-12 riflette la strategia di prodotto di Eurotech volta ad abilitare la digitalizzazione concreta in settori regolamentati e mission-critical come infrastrutture idriche, per l'energia, per la manifattura e per i trasporti. La sua architettura secure-by-design — che include secure boot, TPM 2.0, rilevamento delle manomissioni e aggiornamenti OTA — garantisce robustezza e compliance, mentre la sua flessibilità supporta l'innovazione a lungo termine sul campo.

"La modernizzazione delle infrastrutture industriali dipende sempre più da piattaforme edge in grado di offrire intelligenza in tempo reale, sicurezza e flessibilità" — ha commentato Paul Williamson, Senior Vice President e General Manager, IoT Line of Business di Arm. — "Il ReliaGATE 15A-12 sfrutta la piattaforma Arm per portare intelligenza sui dispositivi che operano negli ambienti critici in modo efficiente e scalabile. Eurotech sta aprendo la strada alla digitalizzazione industriale all'edge, basata sulla solida affidabilità di Arm."

Tra le sue prime applicazioni concrete, il ReliaGATE 15A-12 è già impiegato nella digitalizzazione delle infrastrutture idriche, abilitando il monitoraggio da remoto, la visibilità dei sistemi connessi e l'analisi di dati che rafforzano sostenibilità e resilienza.

Eurotech

Eurotech (ETH: IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'IoT Industriale.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.