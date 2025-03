Evoluzione e rafforzamento della governance di B&B HOTELS Céline Vercollier nominata Chief Executive Officer

PARIGI, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ -- B&B HOTELS, leader europeo nel segmento value-for money, separa i ruoli di Presidente e Direttore Generale, precedentemente ricoperti da Fabrice Collet e nomina Céline Vercollier nuovo Chief Executive Officer del Gruppo.

Nel 2025 B&B HOTELS festeggia il suo 35° anniversario: 35 anni di crescita, innovazione ed eccellenza! Questo miglioramento della governance mira a rafforzare l'azienda al fine di perseguire ambiziosi obiettivi di crescita e sviluppo internazionale.

"Questa nuova organizzazione mira a rafforzare la governance di B&B HOTELS per conseguire i nostri ambiziosi obiettivi di crescita, sia nello storico mercato europeo, dove aspiriamo a diventare il player di riferimento dell'ospitalità per soggiorni brevi con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia nelle nostre diversificazioni strategiche, che si tratti di entrare in nuovi continenti o di rispondere alle esigenze dei viaggiatori che cercano soggiorni più lunghi. Sono lieto di affidare a Céline la direzione generale di B&B HOTELS. La sua visione strategica, le sue capacità di leadership e la sua profonda conoscenza della nostra azienda, di cui incarna pienamente e condivide i valori, sono risorse che ci consentiranno di continuare a innovare e crescere", afferma Fabrice Collet.

"Ringrazio sentitamente Fabrice per la sua fiducia. È con immenso orgoglio che assumo il ruolo di Chief Executive Officer del Gruppo B&B HOTELS, che sin dal suo lancio, 35 anni fa, ha sempre offerto ai clienti un'esperienza alberghiera unica e innovativa. Abbracciando pienamente lo spirito imprenditoriale che da sempre anima il Gruppo, sono determinata a proseguire la nostra strategia di crescita e innovazione. Insieme raggiungeremo nuovi traguardi ambiziosi, garantendo ai nostri ospiti di continuare a vivere un'esperienza eccezionale", aggiunge Céline Vercollier.

About B&B HOTELS

B&B HOTELS è uno dei Gruppi alberghieri mid-scale più importanti d'Europa. Fondato in Francia (Brest, Finistère) nel 1990, il Gruppo dispone di una rete di 883 hotel in 17 paesi, in Europa, Brasile e Stati Uniti. B&B HOTELS sta vivendo una crescita esponenziale: la sua rete è raddoppiata dal 2019.

Posizionato nel segmento "value-for-money", B&B HOTELS si impegna ad offrire ai clienti comfort e qualità al miglior rapporto qualità/prezzo. Empatia, integrità, inclusione, semplicità e miglioramento sono i valori fondanti del Gruppo.

B&B HOTELS è attivamente impegnata anche nella responsabilità sociale d'impresa. Per soddisfare le aspettative dei consumatori e dare credibilità e trasparenza alle proprie azioni volte ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, B&B HOTELS è ora certificato riguardo alla sostenibilità dall'organismo indipendente SOCOTEC.

Dal 2019 Goldman Sachs è l'azionista principale di B&B HOTELS.

Per maggiori informazioni: bbhotels.com.

