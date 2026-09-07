evolve ed ELITEWHEELS portano le prestazioni ciclistiche frutto dell'ingegneria all'Italian Bike Festival 2026

MISANO, Italia, 7 settembre 2026 /PRNewswire/ -- evolve e ELITEWHEELS presentano i loro ultimi sviluppi nel ciclismo ad alte prestazioni all'Italian Bike Festival (IBF) 2026, che si terrà dal 4 al 6 settembre al Misano World Circuit. I marchi danno il benvenuto a ciclisti, media, professionisti del settore e appassionati di ciclismo allo Stand W3, dove si incontrano innovazione di prodotto, esperienza nelle competizioni professionistiche e guida su strada.

Al festival di quest'anno, evolve presenta le sue più recenti novità nel campo del ciclismo ad alte prestazioni, sviluppate secondo un approccio basato sui dati e incentrato su peso, rigidità, aerodinamica e caratteristiche di guida. Il marchio continua a sviluppare la propria gamma di prodotti puntando su prestazioni misurabili e soluzioni ingegneristiche pronte per le competizioni, come le piattaforme CIMA Road e CIMA GR Gravel, mentre prepara ulteriori sviluppi in altre potenziali categorie.

ELITEWHEELS, con oltre 15 anni di esperienza nelle ruote in carbonio ad alte prestazioni, mette in evidenza la sua competenza nello sviluppo di sistemi di ruote leggeri, aerodinamici e affidabili. I suoi prodotti sono stati testati e utilizzati in contesti di gara competitivi, anche da ciclisti professionisti UCI, a conferma del costante impegno del marchio verso prestazioni e affidabilità comprovate.

Un elemento chiave dell'esperienza IBF è l'opportunità per i visitatori di ascoltare direttamente i ciclisti professionisti. Il 4 settembre, evolve e ELITEWHEELS hanno ospitato degli incontri con i corridori dei loro team UCI sponsorizzati, tra cui l'esperto professionista Domenico Pozzovivo e i corridori del team italiano MG.K Vis, per discutere di gare, scelta dell'attrezzatura, allenamento e prestazioni. Al termine delle sessioni, alcuni prodotti selezionati sono stati messi a disposizione dei visitatori per essere provati tramite test drive.

La risposta allo stand ha offerto ai marchi l'opportunità di interagire direttamente con la comunità ciclistica europea, con media, ciclisti, rivenditori e visitatori che hanno visitato lo Stand W3 durante il giorno di apertura. "Nella scelta dell'equipaggiamento per i grandi tour, l'affidabilità è la cosa più importante, ed è quello che vedo anche da Elitewheels", ha affermato Domenico Pozzovivo.

L'IBF 2026 rappresenta inoltre un passo importante nel continuo sviluppo dei marchi in Europa. Grazie a partnership di distribuzione locali, collaborazioni con team professionali, coinvolgimento dei media ed esperienze dirette con i ciclisti, evolve ed ELITEWHEELS stanno rafforzando i loro legami con i ciclisti e i partner del settore nei principali mercati europei.

Guardando al futuro, entrambi i marchi continueranno a investire nello sviluppo dei prodotti, nei test e nel supporto al mercato europeo, con nuove capacità di ricerca e sviluppo e ulteriori prodotti orientati alle prestazioni previsti per le prossime stagioni.

I visitatori che partecipano all'IBF 2026 possono trovare evolve e ELITEWHEELS presso lo Stand W3 fino al 6 settembre.

Informazioni su evolve

evolve è un marchio di ciclismo ad alte prestazioni focalizzato sullo sviluppo di prodotti guidato dall'ingegneria. Forte di una vasta esperienza nei materiali compositi in fibra di carbonio e nella produzione di biciclette, evolve sviluppa telai e biciclette orientati alle competizioni attraverso dati, test e feedback reali dei ciclisti.

Informazioni su ELITEWHEELS

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore delle ruote in carbonio ad alte prestazioni, ELITEWHEELS sviluppa sistemi di ruote leggeri, aerodinamici e affidabili per ciclisti di ogni livello, dai semplici appassionati ai professionisti.

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