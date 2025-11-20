circle x black
Fate il pieno di energia con DJI: Stazioni di alimentazione portatili scontate quasi del 60% per il Black Friday

20 novembre 2025 | 07.01
SHENZHEN, China, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader globale nei droni civili e nella tecnologia per la creazione di contenuti, annuncia oggi offerte Black Friday a tempo limitato per le sue popolari stazioni di alimentazione portatili ad alta capacità, disponibili da giovedì 20 Novembre a lunedì 1° Dicembre 2025. Le promozioni saranno disponibili per chi anticipa gli acquisti delle festività sullo store ufficiale DJI e su Amazon.

Offerte Black Friday a tempo limitato

DJI Power 2000 è una stazione di alimentazione portatile con una capacità di 2048 Wh. Può mantenere costantemente un'uscita di 3000 W fino a esaurimento, alimentando in modo affidabile oltre il 99% degli elettrodomestici domestici come piani cottura a induzione, frigoriferi e luci. Può essere ricaricata fino all'80% in soli 45 minuti e collegata fino a un massimo di dieci Expansion Battery 2000 da 2048 Wh raggiungendo una capacità totale di 22.528 Wh. DJI Power 2000 è la soluzione ideale come alimentazione di backup per la casa, viaggi on the road, campeggio, produzione cinematografica e televisiva e molto altro ancora. Prezzo di vendita: 2.199 €

Amazon

DJI Power 1000 V2 è una stazione di alimentazione portatile con una capacità di 1024 Wh che può mantenere un'uscita di 2600 W. Pesa solo 14,2 kg e può essere completamente ricaricata in meno di un'ora, oppure fino all'80% in soli 37 minuti. DJI Power 1000 V2 è perfetta per campeggiatori, content creator, appassionati di fai-da-te e viaggiatori su strada. Può funzionare come batteria di riserva in casa. Prezzo di vendita: 999 €

Amazon

Per saperne di più sulle offerte del Black Friday di DJI, visitate store.dji.com o Amazon per le promozioni su DJI Power 2000 o DJI Power 1000 V2.

Informazioni su DJI

Dal 2006, DJI guida il mondo con innovazioni nel campo dei droni civili che hanno permesso agli individui di volare per la prima volta, ai visionari di trasformare la loro immaginazione in realtà e ai professionisti di rivoluzionare completamente il loro lavoro. Oggi, DJI si impegna a costruire un mondo migliore promuovendo costantemente il progresso umano. Con un approccio orientato alle soluzioni e una genuina curiosità, DJI ha ampliato le proprie ambizioni in settori come le energie rinnovabili, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, la topografia e mappatura e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che arricchiscono la vita delle persone in tutto il mondo in modi più profondi che mai.

Visita anche i nostri canali ufficiali DJI:Website: https://www.dji.com/products/power-seriesOnline Store: https://store.dji.com/list/powerInstagram: https://www.instagram.com/djipower_global/X: https://x.com/djipowerglobalYouTube: https://www.youtube.com/@djipower_globalFacebook: facebook.com/DJI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825937/Popular_DJI_Power_2000_Power_1000_V2_Drops_Lowest_Price.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fate-il-pieno-di-energia-con-dji-stazioni-di-alimentazione-portatili-scontate-quasi-del-60-per-il-black-friday-302619992.html

