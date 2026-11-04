Fertilab Barcelona rafforza il proprio team con l'arrivo della dottoressa Valérie Vernaeve come nuova direttrice medica

BARCELONA, Spain, Nov. 4, 2026 /PRNewswire/ -- Fertilab Barcelona, clinica indipendente di riferimento nella procreazione medicalmente assistita a Barcellona, rafforza il team nominando la dottoressa Valérie Vernaeve direttrice medica.

La Dott.ssa Vernaeve dirigerà l'area medica, mantenendo l'attività clinica e assumendo responsabilità nell'organizzazione dell'assistenza e nello sviluppo dei team. Avrà inoltre un ruolo chiave nell'innovazione, nella ricerca e nella proiezione internazionale della clinica.

Con questa nomina, Fertilab Barcelona consolida la struttura medica e scientifica in una fase di evoluzione strategica del progetto, durante la quale intende continuare a crescere e sviluppare nuove competenze, senza rinunciare ai principi che hanno definito il suo modello assistenziale.

«L'arrivo di una professionista come la Dott.ssa Vernaeve ci offre una combinazione di esperienza clinica, visione organizzativa e capacità di leadership», afferma Emma Vandrell, CEO di Fertilab Barcelona. «Vogliamo continuare a progredire nella ricerca, nell'innovazione, nello sviluppo dei team e nell'internazionalizzazione, insieme a professionisti che condividano il nostro modo di intendere la medicina della riproduzione e i valori che contraddistinguono Fertilab Barcelona fin dalle origini: indipendenza, autonomia di giudizio medico, eccellenza dei risultati, personalizzazione e un rapporto di vicinanza con il paziente», sottolinea.

Un profilo multidisciplinare con oltre vent'anni di esperienza

La direttrice medica vanta oltre 25 anni di esperienza nella procreazione medicalmente assistita, un percorso professionale in cui ha affiancato l'attività clinica a responsabilità di direzione medica, organizzazione dell'assistenza e sviluppo internazionale.

Laureata in Medicina e specializzata in Ostetricia e Ginecologia presso la Vrije Universiteit Brussel, possiede un PhD in Scienze Mediche, una formazione specifica in Andrologia Clinica presso la European Academy of Andrology e ha frequentato un Advanced Management Program presso la IESE Business School.

La sua attività scientifica comprende oltre 40 pubblicazioni e più di 100 presentazioni nazionali e internazionali. Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi internazionali di medicina della riproduzione e ad attività formative rivolte ai professionisti sanitari.

Durante la sua carriera, la Dott.ssa Vernaeve ha lavorato con pazienti e professionisti di diversi mercati europei e ha contribuito direttamente allo sviluppo internazionale di organizzazioni operanti nel settore della procreazione medicalmente assistita, in particolare in Francia, Regno Unito, Italia e Germania.

«Affronto questa nuova sfida professionale con entusiasmo e con il fermo impegno di mettere la mia esperienza e le mie conoscenze al servizio della crescita di questo progetto», afferma la Dott.ssa Valérie Vernaeve. «L'impegno di Fertilab Barcelona verso l'eccellenza medica e scientifica, l'innovazione continua e una visione umana e personalizzata della medicina della riproduzione sono aspetti nei quali mi riconosco pienamente e che sono stati determinanti nella mia decisione di tornare a ricoprire un ruolo di direzione medica», conclude.

Tre decenni di consolidamento di un modello distintivo di medicina della riproduzione

Dalla sua fondazione nel 1996, Fertilab Barcelona ha ampliato le proprie attività e competenze nel campo della procreazione medicalmente assistita, avvalendosi di un team multidisciplinare composto da oltre 100 professionisti specializzati in ginecologia, embriologia, andrologia, genetica, immunologia, psicologia, assistenza infermieristica e coordinamento medico.

Il suo modello di assistenza integrato e continuativo consente ai diversi specialisti di collaborare nella valutazione di ogni caso e alla stessa équipe medica e assistenziale di accompagnare la paziente durante il percorso terapeutico. La clinica dispone inoltre di competenze specialistiche in genetica riproduttiva, andrologia, preservazione della fertilità ed embriologia, e possiede una propria banca di ovociti e sperma, Fertibank.

Nel corso della sua storia, Fertilab Barcelona si è evoluta parallelamente al consolidamento di Barcellona come punto di riferimento europeo nella medicina della riproduzione, inserendosi in un ecosistema clinico e scientifico sempre più specializzato e internazionale.

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