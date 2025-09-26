FIA: dopo aver annunciato la sua candidatura, Laura Villars contatta tutti i club membri

GINEVRA, 26 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Alcuni giorni dopo aver annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIA, la pilota automobilistica e imprenditrice svizzera Laura Villars, 28 anni, ha lanciato la prossima fase chiave della sua campagna, contattando tutti i club membri della FIA nel mondo e inviando a ciascun presidente un'e-mail personalizzata accompagnata dalla sua piattaforma programmatica.

Al contempo ha già avviato conversazioni telefoniche dirette con numerosi dirigenti di club per ascoltare le loro opinioni e avviare scambi costruttivi.

Nel suo messaggio Laura Villars ha ribadito il suo impegno nei confronti della FIA:

"La FIA è la nostra casa comune. Ne ho fatto parte per tutta la vita, sia come pilota da corsa sia come membro di club di mobilità. Oggi voglio mettere questa esperienza al servizio di un progetto collettivo, costruito con e per i club".

La sua piattaforma programmatica si articola in cinque forti impegni:

Laura Villars ricorda ai club che la convalida della sua candidatura richiede 18 sostegni ufficiali (6 Sporting Club / 6 Club di mobilità / 6 Mixed Club) tra i 245 club membri della FIA:

"Ora la scelta spetta ai club, che hanno il potere di garantire una vera competizione democratica e di aprire la FIA al futuro".

Il programma completo di Laura Villars sarà presentato nelle prossime settimane, in vista delle elezioni previste per dicembre 2025.

*La piattaforma programmatica completa è allegata al presente comunicato stampa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2779586/Laura_Villars.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2779713/Laura_Villars_EN.pdf

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.