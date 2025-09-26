circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

FIA: dopo aver annunciato la sua candidatura, Laura Villars contatta tutti i club membri

26 settembre 2025 | 18.15
LETTURA: 2 minuti

GINEVRA, 26 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Alcuni giorni dopo aver annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIA, la pilota automobilistica e imprenditrice svizzera Laura Villars, 28 anni, ha lanciato la prossima fase chiave della sua campagna, contattando tutti i club membri della FIA nel mondo e inviando a ciascun presidente un'e-mail personalizzata accompagnata dalla sua piattaforma programmatica.

 

 

Al contempo ha già avviato conversazioni telefoniche dirette con numerosi dirigenti di club per ascoltare le loro opinioni e avviare scambi costruttivi.

Nel suo messaggio Laura Villars ha ribadito il suo impegno nei confronti della FIA:

"La FIA è la nostra casa comune. Ne ho fatto parte per tutta la vita, sia come pilota da corsa sia come membro di club di mobilità. Oggi voglio mettere questa esperienza al servizio di un progetto collettivo, costruito con e per i club".

La sua piattaforma programmatica si articola in cinque forti impegni:

Laura Villars ricorda ai club che la convalida della sua candidatura richiede 18 sostegni ufficiali (6 Sporting Club / 6 Club di mobilità / 6 Mixed Club) tra i 245 club membri della FIA:

"Ora la scelta spetta ai club, che hanno il potere di garantire una vera competizione democratica e di aprire la FIA al futuro".

Il programma completo di Laura Villars sarà presentato nelle prossime settimane, in vista delle elezioni previste per dicembre 2025.

*La piattaforma programmatica completa è allegata al presente comunicato stampa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2779586/Laura_Villars.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2779713/Laura_Villars_EN.pdf

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fia-dopo-aver-annunciato-la-sua-candidatura-laura-villars-contatta-tutti-i-club-membri-302568353.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT81064 it Sport Auto_E_Motori Trasporti_E_Logistica Altro Politica_E_PA Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza