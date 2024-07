Fibank compie un altro passo in direzione della riduzione delle emissioni di carbonio nell'ambiente

SOFIA, Bulgaria, 23 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha aggiunto un ulteriore elemento importante alla sua strategia verde sul lungo termine. Dal 2022, la banca ha avviato una transizione graduale verso l'energia generata da fonti rinnovabili, fornita da una delle aziende leader del settore, Balkan Logic Ltd. L'elettricità verde viene ora utilizzata per coprire il 100% del fabbisogno della banca su tutto il territorio nazionale.

In questo modo, nel 2023 Fibank ha ridotto significativamente l'impronta di carbonio delle sue operazioni, evitando circa 8000 tonnellate di emissioni di CO2.

Per First Investment Bank, si è trattato di un passo fondamentale nel percorso per diventare un modello nel fare affari responsabili e sostenibili.

Nel 2022, la più grande banca di proprietà bulgara ha trasferito la propria sede in un nuovo edificio rispettoso dell'ambiente. Ora tutte le unità amministrative che operano nella città di Sofia sono ospitate in un moderno immobile certificato come Excellent ai sensi dei parametri dello standard di sostenibilità BREEAM. Oltre a tutti i servizi necessari per dipendenti e clienti in visita, gli undici piani della nuova sede Fibank sono dotati di un sistema di gestione del microclima all'avanguardia, con impostazioni individuali per singole stanze e uffici, che contribuisce anche a ridurre le emissioni.

Fibank (First Investment Bank) è una società pubblica bulgara a maggioranza di proprietà di Ivaylo Mutafchiev e Tseko Minev.

