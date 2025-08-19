Fibank effettua con successo un'emissione obbligazionaria da 50 milioni di euro

SOFIA, Bulgaria, 19 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria privata per un valore totale di 50 milioni di euro, pienamente conforme ai requisiti MREL. Sebbene la Banca soddisfi già tutti gli standard normativi MREL, questa emissione rappresenta un passo strategico che ne rafforza la stabilità, aumentando la fiducia degli investitori e la capacità di ottenere finanziamenti in condizioni di mercato competitive.

Le obbligazioni hanno attirato una forte domanda da parte degli investitori, anche istituzionali, con sottoscrizioni superiori all'offerta, a dimostrazione della grande fiducia riposta in Fibank e nella sua strategia di sviluppo. Gli obbligazionisti riceveranno una cedola annua fissa del 7%, con scadenza nell'agosto 2029. Si prevede che l'emissione verrà quotata su un mercato regolamentato entro sei mesi dall'emissione.

Le obbligazioni sono fruttifere, dematerializzate, non convertibili, non garantite, senior, non subordinate e liberamente trasferibili, emesse secondo condizioni di offerta che non richiedono un prospetto.

"Si tratta della più grande obbligazione emessa in Bulgaria da una banca locale fino ad oggi, a conferma ancora una volta della stabilità e delle prospettive di crescita della First Investment Bank. Il ricavato andrà a sostenere l'implementazione della nostra strategia di sviluppo nei settori della vendita al dettaglio e delle PMI, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore bancario bulgaro", ha commentato Nikola Bakalov, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Fibank.

Il forte interesse per l'emissione obbligazionaria di Fibank riflette l'eccellente performance della Banca negli ultimi anni. Alla fine del secondo trimestre del 2025, Fibank si colloca al quinto posto nel sistema bancario bulgaro per asset, con 15,8 miliardi di BGN. A metà anno, la Banca ha registrato un aumento del 169% degli utili, raggiungendo i 110 milioni di BGN. Le sue posizioni di mercato continuano a rafforzarsi, registrando la crescita più significativa osservata nel settore del retail banking.

