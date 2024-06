Fiix by Rockwell Automation annuncia gli ordini di lavoro prescrittivi basati su funzionalità GenAI all'avanguardia nel settore

Incluso in Fiix Prescriptive Maintenance, Fiix Asset Risk Predictor trasforma le previsioni sullo stato degli asset in ordini di lavoro esecutivi

BRUXELLES, 12 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, è lieta di annunciare che il software Fiix Asset Risk Predictorè stato arricchito di avanzati ordini di lavoro prescrittivi, basati sull'intelligenza artificiale generativa (GenAI) si crea così la prima soluzione completa di manutenzione predittiva e prescrittiva che aiuta i produttori a eliminare downtime non pianificati.

La potente AI di Fiix Asset Risk Predictor è configurabile in due sole settimane e inizia a prevedere i guasti degli asset con giorni di anticipo. L'aggiunta di Fiix Prescriptive Maintenance ora offre funzionalità di GenAI che trasformano le previsioni di guasto in dettagliati ordini esecutivi di lavoro per i team di manutenzione.Gli ordini di lavoro vengono generati a partire dai dati sugli asset, dagli ordini di lavoro completati e da fonti di manutenzione affidabili. I team possono quindi rivedere e modificare gli ordini di lavoro e inviarli immediatamente a qualsiasi sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) o strumento di gestione degli asset aziendali (EAM). Tutti i dati sono coperti dalla riservatezza assoluta e dai più elevati standard di sicurezza.

"Fiix Prescriptive Maintenance consente di trasformare i dati sugli asset in previsioni e negli ordini di lavoro necessari per ridurre drasticamente downtime non pianificati, aumentare l'efficacia operativa dell'intero impianto (OEE) e utilizzare meglio le risorse", è il commento di Sandy D'Souza, senior director sales, Americas, di Fiix Fiix by Rockwell Automation"Contribuisce inoltre a colmare il divario di conoscenze sulla manutenzione, garantendo l'accesso a informazioni dettagliate su asset e ordini di lavoro a tutti, sia a chi è agli esordi della carriera, sia a chi vanta decenni di esperienza in azienda".

Associando la manutenzione predittiva potenziata dall'intelligenza artificiale con gli ordini di lavoro esecutivi GenAI , Fiix Asset Risk Predictor garantisce ai produttori di ottenere risultati nel più breve tempo possibile.

Fiix Asset Risk Predictor, che ora include Fiix Prescriptive Maintenance, può essere acquistato e utilizzato indipendentemente da Fiix CMMS oppure perfettamente integrato in questa soluzione. È anche integrabile con qualsiasi CMMS o EAM utilizzato dalla vostra azienda.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo portando la Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

