Fisher Investments è stata nominata la società di consulenza patrimoniale RIA degli USA a crescita più rapida

Citywire RIA premia le migliori 50 società RIA statunitensi

PLANO, Texas, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la società capogruppo di Fisher Investments Italia con sede negli Stati Uniti, è stata inclusa nell'elenco delle "50 Growers Across America" del 2023, stilata da Citywire RIA. La classifica include le società registrate RIA dalla crescita più rapida negli Stati Uniti, e viene stilata sulla base della crescita di ciascuna società nel 2022, determinata in base a diversi fattori. Secondo Citywire RIA, Fisher Investments ha ottenuto il "punteggio più alto sul fattore di crescita" di qualsiasi altra società inclusa nell'elenco.

"Siamo orgogliosi di essere premiati da Citywire RIA", ha affermato l'Amministratore Delegato di Fisher Investments, Damian Ornani. "Questo prestigioso riconoscimento testimonia il nostro impegno ad aiutare sempre più clienti e famiglie a raggiungere i loro obiettivi d'investimento a livello globale".

Per maggiori informazioni sulla classifica Citywire RIA dei 50 Growers Across America, si veda la sezione "Metodologia" riportata di seguito. Per maggiori informazioni su Fisher Investments, visita il sito: www.fisherinvestments.com.

Informazioni su Fisher Investments ItaliaFisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Ireland Limited e le sue denominazioni commerciali sono iscritte al Companies Registration Office (Registro delle imprese) irlandese. Fisher Investments Ireland Limited è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, visita il sito: https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Informazioni su Fisher InvestmentsFisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente su base esclusivamente commissionale. Al 30/09/2023, Fisher Investments e le sue controllate gestivano globalmente attivi per un valore di oltre 194 miliardi di euro: oltre 160 miliardi di euro per investitori privati, 30 miliardi di euro per investitori istituzionali e 3 miliardi di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments si compone di quattro unità operative principali: Clienti Privati Statunitensi, Clienti Istituzionali, Clienti Privati Internazionali e 401(K) Solutions — al servizio di una clientela di investitori globale e diversificata. Ken Fisher, fondatore e Presidente Esecutivo della società, ha tenuto la rubrica "Portfolio Strategy" sulla rivista Forbes per 32 anni e mezzo fino al 2017, il che lo ha reso il più longevo editorialista della storia della rivista. Oggi scrive mensilmente per il New York Post. Da anni le rubriche di Ken Fisher, che variano a seconda del Paese, sono pubblicate regolarmente sui principali media mondiali. Nessun altro editorialista della storia ha avuto più articoli pubblicati e in più Paesi rispetto a lui. Ken Fisher interviene regolarmente nei principali canali televisivi di notizie, come Fox Business, Fox News e CNN International. Ha anche pubblicato 11 libri in materia di investimenti e finanza, tra cui quattro bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments, visita il sito: https://www.fisherinvestments.com.

Metodologia:Per essere ammessi nella lista Citywire RIA dei "50 Growers Across America", le aziende devono essere società certificate RIA indipendenti che presentano il proprio modulo ADV alla SEC, e forniscono ai clienti una pianificazione finanziaria e dei servizi ad essa correlati. Citywire RIA ha esaminato la crescita delle imprese ammissibili nel 2022 in tre categorie: crescita percentuale del capitale in gestione (AUM), crescita monetaria degli investimenti in gestione e crescita percentuale del personale. Citywire RIA utilizza queste cifre per creare un punteggio sul "fattore di crescita". Le società che ottengono il punteggio più alto vengono incluse nella classifica. Per essere considerati per la classifica Citywire RIA, RIA non applica alcuna commissione o altra considerazione.

