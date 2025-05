FocalPoint annuncia una collaborazione strategica con STMicroelectronics per fornire una soluzione GNSS avanzata per il settore automotive

La combinazione dei chipset Teseo di ST con il software S-GNSS ® Auto di FocalPoint offre una precisione GNSS migliorata in ambienti difficili

CAMBRIDGE, Inghilterra, 21 maggio 2025 /PRNewswire/ -- FocalPoint , un'azienda di software con sede nel Regno Unito che fornisce soluzioni di posizionamento di nuova generazione per l'automotive, i dispositivi indossabili e gli smartphone, ha annunciato una collaborazione strategica con STMicroelectronics (NYSE: STM), leader mondiale nel settore dei semiconduttori al servizio di clienti in tutto lo spettro delle applicazioni elettroniche. L'offerta congiunta fornisce agli OEM del settore automotive una soluzione combinata che potenzia le prestazioni di navigazione migliorando l'affidabilità e la precisione del GNSS, fondamentali per rendere i veicoli autonomi più sicuri.

Nell'ambito di questa collaborazione, FocalPoint integrerà il suo software S-GNSS® Auto, basato sulla tecnologia Supercorrelation™, sui dispositivi Teseo di ST, noti per le loro elevate prestazioni e il supporto multi-costellazione. In combinazione con S-GNSS® Auto, essi offriranno un'affidabilità e una precisione leader del settore di livello superiore, superando altre opzioni disponibili in commercio.

Il GNSS è una componente importante dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), in quanto fornisce dati assoluti sulla posizione. Tuttavia, la sua accuratezza risulta compromessa nei canyon urbani e nelle strade boschive a causa delle interferenze del segnale. S-GNSS® Auto trasforma il GNSS in un sensore affidabile ad alte prestazioni in questi scenari difficili. Ciò consente alle case automobilistiche di sfruttare appieno il potenziale del GNSS e di estendere con sicurezza il raggio d'azione della guida autonoma oltre le strade a cielo aperto. Fornito come un semplice aggiornamento del firmware per il dispositivo Teseo, S-GNSS® Auto è conveniente e facile da adottare.

Questo impegno rappresenta una pietra miliare significativa nella crescita e nella domanda di tecnologia FocalPoint, che segue un recente investimento strategico da parte di GM Ventures e la collaborazione con General Motors (NYSE: GM).

Scott Pomerantz, CEO di FocalPoint, ha dichiarato: "La combinazione di S-GNSS® Auto di FocalPoint e dei chip Teseo di ST offre un approccio potente per gli OEM del settore automobilistico che desiderano migliorare i sistemi ADAS. I ricevitori Teseo sono specificamente ottimizzati per sfruttare appieno i vantaggi di S-GNSS® Auto, massimizzando le prestazioni GNSS, migliorando l'affidabilità del sistema e potenziando la precisione laddove i sistemi GNSS tradizionali risultano carenti".

Luca Celant, Direttore Generale della Divisione Soluzioni Audio e Segnale Digitale di STMicroelectronics, ha affermato: "Integrando il software S-GNSS® Auto di FocalPoint nei nostri ricevitori Teseo, consentiamo agli OEM di promuovere con sicurezza l'automazione, dettando al contempo un nuovo standard per la precisione e l'affidabilità della navigazione".

I principali risultati della collaborazione mostrano che la soluzione combinata dei dispositivi Teseo di ST e S-GNSS® Auto di FocalPoint migliora la precisione di misurazione fino a 4 volte e la precisione di posizione fino a 3 volte (in ambienti multipath complessi).

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta. Per il report completo dei risultati, contattare FocalPoint all'indirizzo contact@focalpointpositioning.com.

Informazioni su FocalPoint

FocalPoint è un'azienda tecnologica con sede nel Regno Unito specializzata in soluzioni di posizionamento GNSS di nuova generazione per i settori automotive, dispositivi indossabili e smartphone. La tecnologia brevettata Supercorrelation™ aumenta la precisione, l'affidabilità e la sicurezza dei ricevitori radio. Il software S-GNSS® Auto di FocalPoint è progettato specificamente per il settore automotive e offre l'affidabilità GNSS necessaria per migliorare l'autonomia dei veicoli. I principali produttori di chipset e OEM collaborano con FocalPoint per migliorare le capacità dei dispositivi, a vantaggio di miliardi di utenti che fanno affidamento su tecnologie di localizzazione accurata.

Con sede a Cambridge e uffici a Bristol e negli Stati Uniti, FocalPoint ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Cars of the Future Self-Driving Industry Award 2024 nella categoria V2X e il riconoscimento del Royal Institute of Navigation del Regno Unito e dell'Institute of Navigation degli Stati Uniti.

Sito web: focalpointpositioning.com; auto.focalpointpositioning.com

Contatto con i media: Ramya Sriramcontact@focalpointpositioning.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2690890/FocalPoint_STMicroelectronics.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2690889/FocalPoint_Logo.jpg

