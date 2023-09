Focus IFA 2023: Changhong migliora l'esperienza dell'utente con tecnologie all'avanguardia per gli elettrodomestici

BERLINO, 2 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Changhong è stato al centro della scena dei giganti cinesi dell'elettronica di consumo all'IFA 2023, presentando la sua ultima linea di elettrodomestici all'avanguardia. L'evento ha preso il via presso il quartiere fieristico di Messe Berlin il 1° settembre.

Considerata una delle più importanti fiere mondiali dell'elettronica, l'IFA attira ogni anno migliaia di aziende tecnologiche di alto livello.

Focus sul prodotto: tecnologia pionieristica per gli elettrodomestici per migliorare l'esperienza dell'utente

Changhong è costantemente leader nell'innovazione televisiva. All'IFA 2023, il suo marchio di elettrodomestici smart di fascia alta, CHiQ, ha introdotto una nuova linea di OLED TV per i mercati internazionali. I televisori vantano un corpo ultrasottile, display senza bordi e diverse opzioni di supporto. Grazie al controllo della luce per pixel e a un display da 10,7 miliardi di colori, raggiungono una gamma cromatica DCI-P3 del 98,5% e una frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz, assicurando immagini cristalline e una qualità audio superiore. Inoltre, l'ultima novità di Changhong in Cina, la serie di TV ARTIST, con uno spessore di soli 24,9 mm e che surclassa di 10 mm i concorrenti locali, ha fatto il suo debutto all'IFA, esemplificando l'estetica raffinata per le case contemporanee.

Inoltre, Changhong è impegnato a migliorare la sua piattaforma smart TV. Ad ottobre, l'Europa vedrà il lancio di diversi modelli TV CHiQ alimentati dall'ultimo Roku OS.

All'IFA, CHiQ ha lanciato la sua serie di frigoriferi e lavatrici Space Pro, realizzati con tecnologia ultrasottile all'avanguardia, mantenendo la promessa di "dimensione compatta, ampia capacità". Changhong ha inoltre presentato una serie di nuovi prodotti, dai condizionatori d'aria e pompe di calore Eva agli aspirapolvere robot autopulenti, attirando un notevole interesse da parte dei partecipanti.

Oltre agli aggiornamenti hardware, Changhong ha anche presentato soluzioni intelligenti per la sicurezza dei dati domestici incentrate sulla protezione della privacy delle famiglie. Sfruttando la blockchain e altri strumenti innovativi, queste iniziative creano un framework affidabile per il flusso di dati per le smart home. Questa gamma di offerte sottolinea l'impegno di Changhong a favore del progresso tecnologico.

La spinta strategica di Changhong: sfruttare la tecnologia e il portafoglio prodotti per conquistare i mercati globali

Partendo dalle sue competenze manifatturiere e dalla forza del marchio, Changhong ha registrato una forte crescita nel settore degli elettrodomestici all'estero, in particolarmente in mercati chiave come le Americhe, l'Asia-Pacifico e l'Europa. Il gigante dell'elettronica di consumo sta guadagnando slancio anche nelle regioni emergenti come il Medio Oriente e l'Africa. Nei primi sette mesi del 2023, le vendite di elettrodomestici all'estero di Changhong sono aumentate di oltre il 30%, con televisori, frigoriferi, lavatrici e condizionatori d'aria che hanno tutti raggiunto dati di vendita senza precedenti.

Mentre Changhong si trasforma ed evolve, si tuffa a capofitto in settori emergenti come quello delle energie rinnovabili, dove vanta un solido portafoglio strategico. All'IFA, Changhong ha presentato una serie di prodotti orientati alla sostenibilità e alle energie rinnovabili, tra cui le batterie polimeriche agli ioni di litio. Contemporaneamente, hanno fatto il loro debutto a livello mondiale gli spettrometri portatili nel vicino infrarosso e i sensori di monitoraggio umano sviluppati dall'azienda.

All'IFA di quest'anno, Changhong ha mostrato i suoi progressi nell'evoluzione da classica azienda di elettrodomestici a moderna azienda tecnologica. L'adozione di una visione a lungo termine è fondamentale per la stabilità sostenuta e l'innovazione costante di Changhong nel settore tecnologico.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2199897/DSC_9599_opq567836232_ID_3a8ff5b8ac4e.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199898/DSC_9743_opq567836764_ID_a48085f35442.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199900/DSC_9887_opq567838751_ID_c39e21472a03.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/focus-ifa-2023-changhong-migliora-lesperienza-dellutente-con-tecnologie-allavanguardia-per-gli-elettrodomestici-301916347.html