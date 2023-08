Fondato a Dongying il club Yellow River Delta Haichuanghui Overseas Returnees

DONGYING, Cina, 4 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Il 29 luglio, la cerimonia di lancio di "Stay in Dongying" Overseas Returnee Talent Exchange Salon e Yellow River Delta Haichuanghui Overseas Returnees Club si è tenuta presso la Optical Valley Futuristic City's Overseas Returnees Club Parco per l'innovazione e l'imprenditorialità nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Dongying nella provincia di Shandong.

In ogni momento, la Dongying Economic and Technological Development Zone ha sempre apprezzato la preziosa risorsa dei rimpatriati stranieri e ha costantemente migliorato i servizi per loro. Ha costruito un parco industriale speciale di alto livello, il primo del genere a servire e sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità dei rimpatriati stranieri in Dongying. Il Dongying Overseas Returnees Innovation and Entrepreneurship Park ha una superficie totale di oltre 5.300 metri quadrati, dotata di varie strutture di servizio come roadshow, palestre e sale conferenze condivise intelligenti, fornendo così spazio innovativo e un servizio imprenditoriale ai talenti e ai laureati di alto livello che tornano dall'estero e mantenendo gli eccellenti progetti di innovazione e startup.

Al fine di supportare ulteriormente l'innovazione e l'imprenditorialità dei rimpatriati stranieri, il Dongying Economic and Technological Development Zone ha pubblicato "Sei politiche favorevoli" nei "Regolamenti amministrativi del Dongying Overseas Returnees Innovation and Entrepreneurship Park" e sviluppato politiche di supporto per fornire supporto completo come spazio di avvio, finanziamento delle startup, supporto alle start-up e premi per i risultati conseguiti.

Finora, la zona di sviluppo economico e tecnologico di Dongying ha attirato 21 startup create da rimpatriati all'estero provenienti da rinomate università di paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud, ha introdotto 13 talenti con un diploma di master o superiore; ha lanciato più di 20 eventi di servizio "innovazione e imprenditorialità" come saloni di talenti, eventi di promozione online, eventi di pubblicità politica e fiere del lavoro, avendo servito un accumulo di 200 rimpatriati all'estero; ha promosso 3 imprese high-tech, 1 impresa che ha vinto un premio nella Shandong Entrepreneurship Competition e le imprese del parco hanno ottenuto 44 diverse invenzioni e diritti d'autore sul software.

Didascalia: Cerimonia di lancio di "Stay in Dongying" Overseas Returne Talent Exchange Salon e il club Yellow River Delta Haichuanghui Overseas Returnees tenutasi presso l'Overseas Returnees Innovation and Entrepreneurship Park della Optical Valley Futuristic City nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Dongying.

