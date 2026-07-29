FORD NOMINA MARIA GRAZIA DAVINO VICEPRESIDENTE DELLE VENDITE DI FORD OF EUROPE

COLONIA, Germania, 29 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Ford continua a rafforzare il proprio team dirigenziale in Europa, accelerando la trasformazione della propria attività e concentrandosi maggiormente nell'offrire un'esperienza esclusiva ai clienti di tutta la regione.

L'azienda ha annunciato oggi che Maria Grazia Davino è stata nominata vicepresidente delle vendite di Ford of Europe, con effetto dal 1° ottobre 2026. Davino sarà responsabile della gestione delle vendite in tutta Europa e della supervisione di tutte le operazioni commerciali, tra cui la vendita al dettaglio, la rete di concessionari e la distribuzione. Il referente diretto sarà Jim Baumbick, presidente di Ford of Europe.

La nomina di Davino riflette l'impegno di Ford nell'offrire ai clienti in Europa una gamma di prodotti altamente differenziata e personalizzata in base alle esigenze della clientela del territorio europeo. La strategia di Ford per l'Europa consiste nel rafforzare Ford Pro, il settore dei veicoli commerciali dell'azienda, dove Ford detiene attualmente una posizione di leadership in Europa, e nel lanciare un'offensiva di prodotti nel segmento dei veicoli passeggeri con cinque nuovi modelli che saranno disponibili negli showroom entro il 2029.

Davino è una dirigente di grande esperienza con oltre 20 anni di carriera nel settore automobilistico, specializzata in vendite, marketing e trasformazione aziendale. Di recente ha ricoperto il ruolo di Amministratrice Delegata Regionale di BYD Europe, guidando le operazioni in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e nei Paesi nordici, contribuendo con successo allo sviluppo del marchio in ciascun mercato.

Prima di entrare in BYD, Davino ha ricoperto per oltre un decennio ruoli dirigenziali di alto livello presso Stellantis. Infine, è stata Amministratrice Delegata del gruppo e CEO di Stellantis UK, gestendo un portafoglio complesso e guidando la transizione dell'azienda verso i veicoli elettrici. All'inizio della sua carriera in Stellantis, ha ricoperto posizioni dirigenziali con responsabilità nelle vendite e nel marketing europei, gestendo le attività in Svizzera, Austria, Germania e Regno Unito. Ha iniziato la sua carriera presso Lamborghini Automotive nel 2003.

"Maria Grazia è una leader di grande esperienza, con una profonda conoscenza del panorama automobilistico europeo", ha affermato Jim Baumbick, presidente di Ford of Europe. "La sua comprovata competenza nella costituzione di team altamente performanti e nella gestione di solide relazioni con i clienti e i concessionari sarà preziosa per la nostra costante crescita in Europa".

Davino opererà nella sede di Colonia.

Informazioni su Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan, che punta alla costruzione di un mondo migliore, in cui ogni persona sia libera di muoversi e perseguire i propri sogni. Il piano Ford+ dell'azienda, finalizzato alla crescita e alla creazione di valore, combina punti di forza esistenti, nuove capacità e relazioni costanti con i clienti per arricchire le loro esperienze e rafforzarne la fidelizzazione. Ford sviluppa e realizza autocarri, SUV, furgoni commerciali e autovetture innovativi ed esclusivi, nonché veicoli di lusso Lincoln, offrendo al contempo servizi connessi, tra cui BlueCruise (ADAS) e soluzioni di sicurezza. L'azienda offre libertà di scelta attraverso tre segmenti di attività orientati al cliente: Ford Blue, che progetta veicoli a benzina e ibridi iconici; Ford Model, che sviluppa veicoli elettrici all'avanguardia insieme a software integrati che garantiscono esperienze digitali sempre attive per tutti i clienti; e Ford Pro, che aiuta i clienti commerciali a trasformare e ampliare le proprie attività con veicoli e servizi su misura per le loro esigenze. Inoltre, l'azienda fornisce servizi finanziari tramite Ford Motor Credit Company. Ford vanta circa 168.000 dipendenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti e i servizi offerti, visitare corporate.ford.com.

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