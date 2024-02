Fragole e champagne rosé protagonisti della tavola degli innamorati

Il progetto I Love Fruit & Veg from Europe presenta un San Valentino sexy e salutare, con l'abbinamento gustoso e romantico per eccellenza

EBOLI, Italia, 13 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il San Valentino targato "I Love Fruit & Veg from Europe" prende una piega audace con l'abbinamento "food and wine" più sexy che ci sia: fragole e champagne rigorosamente rosè per contribuire in dolcezza e anche in benessere a questa ricorrenza.

Il progetto, sostenuto dalle organizzazioni di produttori italiane Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti e cofinanziato dalla Commissione Europea, ha l'obiettivo di promuovere, in Italia ed all'estero, l'acquisto ed il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli europei di qualità, anche nelle loro versioni biologiche e DOP / IGP.

Le fragole sono grandi alleate per la salute del cuore, perché controllano il colesterolo nel sangue, i trigliceridi, lo stress ossidativo e facilitano la circolazione. L'apporto nutrizionale è ottimo: sono senza grassi, senza sodio e sono ricche di folati e vitamina C, per le difese immunitarie.

Ma perché le fragole sono un simbolo per eccellenza del romanticismo? La motivazione risale gli Antichi Romani, che le associavano a Venere, dea dell'amore, figura sensuale per antonomasia, per sottolineare il potere afrodisiaco di questo frutto, dal colore rosso vivo e dal gusto avvolgente. Inoltre, i semini delle fragole erano considerati simboli di fertilità.

Tornando ai nostri giorni, per San Valentino fragole e champagne, un classico del romanticismo senza tempo, ma con un nuovo trend rappresentato dalle bollicine rosate, che gli esperti consigliano di bere perché più delicate.

E, per stupire il partner, ecco servito uno degli aperitivi più famosi a base di fragole e champagne e facile da preparare: lo "sparkling wine Rossini", nato in Italia all'Harry's Bar di Venezia nel 1929. Basta frullare 3 fragole con un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaino di zucchero, mettere nella flûte prima la purea e poi versare molto lentamente lo champagne, ricordando che la frutta frullata, a contatto con i vini spumanti, provoca una forte reazione spumosa.

Una sinfonia olfattiva: le fragole fresche sprigionano il loro aroma dolce e succoso, mentre il bouquet dello champagne aggiunge note floreali e leggermente agrumate. Fragole e champagne: un abbinamento consolidato ed ideale per accompagnare momenti di sensualità e di amore.

Enjoy. It's from Europe!

Per altre ricette: www.ilovefruitandvegfromeurope.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/4540267/Logo_F_V_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186804/4540268/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fragole-e-champagne-rose-protagonisti-della-tavola-degli-innamorati-302059550.html