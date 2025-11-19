Frutta e verdura viola: cosa le rende così potenti per la salute.

EBOLI, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Negli ultimi anni, il mondo dell'alimentazione e del benessere sta dando sempre maggiore importanza alla varietà degli alimenti che consumiamo quotidianamente. In questo contesto, frutta e verdura di colore viola stanno conquistando un ruolo di primo piano, non solo per il loro aspetto affascinante, ma soprattutto per le straordinarie proprietà benefiche che offrono alla nostra salute. Devono il loro colore alle antocianine, considerate tra i più potenti antiossidanti presenti in natura in grado di neutralizzare i radicali liberi, che danneggiano le cellule e sono implicati nell'invecchiamento precoce e nello sviluppo di malattie croniche come il cancro, malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

Tra le specie più note di frutta e verdura viola possiamo trovare:

Ecco alcuni dei loro principali benefici:

L'introduzione di questi alimenti nella propria dieta quotidiana è semplice ed anche gustoso come questa ricetta fresca e colorata.

Insalata di melanzane, uva e fichi d'India viola

Ingredienti (per 4 persone)

Procedimento

Lavate le melanzane e asciugatele. Tagliatele a fette sottili di circa 1 cm di spessore e disponetele su una teglia rivestita con carta forno. Spolverate leggermente con sale e lasciatele riposare per circa 15 minuti. Asciugatele, spennellatele con un po' di olio e grigliatele per circa 3-4 minuti per lato, fino a quando leggermente croccanti, poi fatele raffreddare.

Lavate l'uva, tagliate i fichi d'India a metà. Con un cucchiaio rimuovete le parti più dure ed i semi e tagliateli a cubetti.

In una ciotola capiente, mescolate la rucola, le melanzane, i chicchi d'uva e i fichi d'India. Aggiungete le noci spezzettate grossolanamente.

Emulsionate l'olio, l'aceto balsamico ed un pizzico di sale e pepe. Condite l'insalata e servitela con qualche foglia di basilico fresco.

