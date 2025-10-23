Gli innovativi robot da piscina di Beatbot si aggiudicano il prestigioso premio GOOD DESIGN 2025 e sono tra i finalisti a IDEA

BERLINO, 23 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia all'avanguardia per la pulizia robotica delle piscine, continua ad arricchire l'elenco dei premi ottenuti con l'annuncio che i suoi iSkim Ultra e AquaSense 2 Ultra hanno ricevuto il premio GOOD DESIGN 2025. La serie AquaSense 2 ha ulteriormente dimostrato il suo pedigree di design con un prodotto finalista ai premi IDEA.

Grazie a questi riconoscimenti, in un solo anno Beatbot ha richiamato l'attenzione di tutte e quattro le principali istituzioni internazionali di design. È una dimostrazione senza precedenti che sottolinea la capacità unica dell'azienda di offrire una sintesi perfetta tra estetica pluripremiata e robotica intelligente e performante.

Design pluripremiato e performance intelligenti

Questi pluripremiati prodotti sono famosi per la funzionalità intelligente e il design incentrato sull'utente:

Una storia di innovazione premiata

Questi ultimi riconoscimenti si aggiungono allo straordinario successo ottenuto da Beatbot nel 2025, che in precedenza si era aggiudicato l'iF Design Award, il Red Dot Award, l'A' Design Award e il Muse Design Award. Questa vittoria nei concorsi di design più prestigiosi al mondo mette in luce l'impegno di Beatbot nel fondere tecnologie avanzate con un design elegante e curato.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine a più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari, guadagnandosi il plauso mondiale per la sua estetica di alta qualità e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con uffici in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 60% della sua forza lavoro), Beatbot è all'avanguardia nell'ambito di tecnologie fondamentali, come pompe idrauliche brushless, locomozione spaziale AUV, sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 300 brevetti (più di 170 per invenzioni), che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine. Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare il modo in cui il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802659/Beatbot_s_Innovative_Pool_Robots_Secure_Prestigious_2025_GOOD_DESIGN_Award_and_IDEA_Finalist.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.