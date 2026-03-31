GOFO rafforza la propria presenza in Italia con un nuovo centro di smistamento a Roma, potenziando la rete nel Sud

Rome, Italia, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- GOFO, operatore in rapida crescita nel settore delle consegne last-mile basato su tecnologie avanzate, ha annunciato l'avvio delle operazioni del suo nuovo centro di smistamento presso il Logistic Park Roma, in Via di Salone. Questo hub strategico è destinato a rafforzare significativamente la rete distributiva di GOFO in Italia, con un particolare impulso alle operazioni nel Sud, includendo aree chiave come Bari, Catanzaro, Napoli e altre.

La nuova struttura è situata in una posizione ideale per le attività di logistica last-mile e cross-docking: a soli 2 km dal Grande Raccordo Anulare (GRA) e a 10 km dall'autostrada A1 Milano-Napoli. Questa collocazione rappresenta un collegamento fondamentale tra la capitale e l'intera rete meridionale, consentendo tempi di transito di circa 15 minuti verso il centro di Roma e un accesso diretto ai principali corridoi di trasporto. Inoltre, la vicinanza alla stazione ferroviaria di Salone (3 km) e agli aeroporti internazionali di Roma integra ulteriormente il sito in una catena logistica efficiente e senza interruzioni.

Con una superficie di 5.500 m², la struttura è progettata per soddisfare le esigenze della logistica urbana moderna. Realizzato secondo elevati standard tecnici, l'edificio presenta un'altezza interna utile compresa tra 11 e 11,9 metri e una portata del pavimento di 5.000 kg/m². È dotato di otto baie di carico e di un accesso a raso, garantendo operazioni rapide ed efficienti. Situato in un'area industriale non residenziale e sicura, il centro è monitorato 24 ore su 24 per garantire i massimi livelli di sicurezza.

A testimonianza dell'impegno di GOFO per la sostenibilità ambientale, la struttura ha ottenuto la certificazione BREEAM Excellent. Tra le caratteristiche sostenibili figurano un sistema fotovoltaico ad alta efficienza, pompe di calore elettriche per la climatizzazione, punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) destinati a flotte a basse emissioni e sistemi di recupero delle acque piovane. L'efficienza energetica è ulteriormente ottimizzata grazie all'illuminazione LED con sensori crepuscolari e a un sistema di gestione degli edifici (BMS) che massimizza le prestazioni dell'intero hub.

"Il lancio del nostro nuovo centro di smistamento a Roma rappresenta un passo entusiasmante per GOFO in Italia", ha dichiarato Jacqueline Chan, General Manager di GOFO Italy. "Stiamo introducendo un sistema di smistamento all'avanguardia che trasformerà questo magazzino in un altro importante nodo della nostra rete nazionale. Questa struttura rafforza la nostra fiducia nel garantire una copertura estesa e un'elevata efficienza operativa in tutta Italia, continuando a offrire ai nostri clienti servizi rapidi, sostenibili e affidabili."

Informazioni su GOFO Italy

GOFO, fondata negli Stati Uniti nel 2023, è una rete logistica last-mile basata sulla tecnologia che serve commercianti e consumatori negli Stati Uniti, in Francia, nei Paesi Bassi e in Italia. Guidata dalla filosofia "Drive Efficiency, Deliver Trust", GOFO combina tecnologie avanzate con operazioni localizzate per offrire soluzioni di consegna precise, affidabili e scalabili. Operando a livello nazionale attraverso due centri di smistamento e dodici centri di consegna, GOFO Italy copre efficacemente una vasta popolazione, offrendo servizi last-mile ad alte prestazioni supportati da smistamento automatizzato, routing intelligente ed esecuzione operativa rigorosa. Per maggiori informazioni, visitare: www.gofo.com/it

Contatti per i media:Email: branding.eu@gofo.com

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