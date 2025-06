Gracy Chen, CEO di Bitget, riconosciuta da CoinDesk tra le 50 donne leader nel Web3 e IA

VICTORIA, Seychelles, 12 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, è entusiasta di annunciare che Gracy Chen, CEO di Bitget, è stata inclusa nella classifica 2025 di CoinDesk delle migliori 50 donne nel Web3 e IA, uno stimato riconoscimento che celebra le leader influenti che plasmano il futuro della finanza e della tecnologia digitale. Questa classifica annuale raccoglie le donne leader del settore blockchain, crypto e intelligenza artificiale che stanno promuovendo l'innovazione e l'inclusione nei settori tecnologici emergenti.

Tra le prime dieci classificate, Chen compare accanto a luminari del settore quali Daniela Amodei di Anthropic, Anima Anandkumar del Caltech, Teana Baker-Taylor di Venice.ai, Regina Barzilay del MIT, Betsabe Botaitis di Hedera, Stéphanie Cabossioras di Société Générale, Eowyn Chen di Trust Wallet, Samara Cohen di BlackRock, Emilie Choi di Coinbase e Delphine Forma di Solidus Labs, insieme ad altre quaranta donne eccezionali.

Creata attraverso un processo rigoroso e inclusivo, la classifica è stata curata dal team editoriale di CoinDesk in collaborazione con un gruppo eterogeneo di donne leader provenienti da organizzazioni quali Google, Spotify e l'Association of Women in Crypto. Sono state valutate oltre 300 candidature provenienti da tutto il mondo e le finaliste sono state selezionate in base a criteri quali innovazione, influenza e rilevanza nel plasmare il futuro del Web3 e dell'IA.

Chen si distingue non solo come unica donna CEO di uno dei 10 principali exchange crypto al mondo, ma anche come leader della crescita globale di Bitget. Da quando ha assunto il ruolo di CEO nel maggio 2024, ha guidato la piattaforma attraverso una fase di crescita accelerata. Sotto la sua guida, Bitget ha visto la sua base di utenti crescere da 20 milioni a oltre 120 milioni in tutto il mondo, posizionandosi saldamente tra i primi tre exchange per volume di trading a livello globale.

La sua leadership è stata caratterizzata da un cambiamento strategico che ha ampliato l'offerta di Bitget ben oltre i derivati. Oggi la piattaforma offre funzionalità di livello mondiale nel trading spot, un fiorente ecosistema Launchpad e Launchpool, copy trading alimentato dall'IA, strumenti di gestione degli asset e un portafoglio di autocustodia ampiamente adottato attraverso Bitget Wallet.

Al di là dello sviluppo dei prodotti e del business, Chen è riuscita a rendere la responsabilità sociale un pilastro fondamentale della leadership di Bitget. Guida un'iniziativa da $10 milioni chiamata Blockchain4Her (B4H), lanciata per affrontare il tema della parità di genere nel settore blockchain.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

