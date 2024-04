HANDSHAKE SPEAKEASY A CITTÀ DEL MESSICO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA IN OCCASIONE DELLA TERZA CERIMONIA DI PREMIAZIONE ANNUALE DELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Messico, 24 aprile 2024 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, è stato annunciato durante la cerimonia di premiazione dal vivo del 23 aprile 2024 al Rosewood San Miguel de Allende, Messico. La classifica annuale comprende bar da tutto il Nord America: Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi.

Handshake Speakeasy di Città del Messico viene incoronato No.1 come The Best Bar in North America e The Best Bar in Mexico, sponsorizzato da Perrier. Superbueno di New York City si classifica No.2 e rivendica il titolo di Disaronno Highest New Entry nonché di The Best Bar in Northeast USA 2024, sponsorizzato da Disaronno. Segue Overstory di New York City, No.3.

Handshake Speakeasy entra nella storia come il primo bar in Messico ad essere nominato No.1 nella lista dei North America's 50 Best Bars. Il bar è difficile da trovare, ma chi scopre questo locale di Città del Messico viene ricompensato con un'esperienza di cocktail indimenticabile e di alto livello.

Civil Liberties di Toronto, No.21, vince il titolo di The Best Bar in Canada, sponsorizzato da Naked Malt mentre La Factoría di Porto Rico, No.18, è riconosciuto come The Best Bar in the Caribbean, sponsorizzato da Amaro Lucano.

L'elenco completo può essere visualizzato qui.

Centro multimediale

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395898/NA_50_Best_Bars_2024_No_1.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2395297/50_Best_Bars_2024_PDF.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2386022/NA_50_Best_Bars_2024_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/handshake-speakeasy-a-citta-del-messico-nominato-the-best-bar-in-north-america-in-occasione-della-terza-cerimonia-di-premiazione-annuale-della-classifica-north-americas-50-best-bars-302125757.html