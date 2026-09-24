Hinojosa presenta a Fruit Attraction il nuovo vaso compostabile per la coltivazione in vivaio

La nuova soluzione, sviluppata in collaborazione con Cuidatree, è realizzata in cellulosa, priva di plastica e 100% compostabile

ARZANO, Italia, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group presenta a Fruit Attraction 2026, in programma a Madrid dal 6 all'8 ottobre, una nuova soluzione compostabile per la coltivazione in vivaio: un vaso realizzato in cellulosa con rivestimento 100% biodegradabile, sviluppato in collaborazione con Cuidatree, azienda specializzata nella ricerca di alternative sostenibili per il settore vivaistico.

La nuova soluzione nasce per rispondere alle esigenze dei vivai agricoli e forestali che ricercano alternative compostabili senza rinunciare alle prestazioni tecniche necessarie durante le diverse fasi di coltivazione. Il vaso è stato progettato per mantenere la propria stabilità strutturale anche in condizioni particolarmente impegnative, come esposizione continua all'umidità, irrigazione, agenti atmosferici e movimentazione.

Prestazioni e compostabilità

La soluzione è stata sottoposta a test in vivaio per verificarne il comportamento in condizioni reali di utilizzo. In condizioni climatiche normali, il vaso può mantenere la propria stabilità strutturale fino a sette mesi, garantendo le prestazioni necessarie durante il periodo di crescita della pianta.

Uno degli elementi distintivi del nuovo prodotto è la sua composizione: il vaso è 100% compostabile e privo di plastica. Questa caratteristica permette di semplificare le operazioni di messa a dimora, poiché il vaso può essere interrato direttamente insieme alla pianta. Una volta nel terreno, il materiale avvia il proprio processo di biocompostaggio, integrandosi progressivamente nel suolo fino a scomparire.

La soluzione rappresenta quindi un'ulteriore risposta alle esigenze di innovazione e sostenibilità del settore agricolo e vivaistico, contribuendo all'introduzione di modelli più circolari e in linea con l'evoluzione dei requisiti ambientali europei.

Innovazione attraverso la collaborazione

Lo sviluppo del nuovo vaso compostabile è il risultato della collaborazione tra Hinojosa Packaging Group e Cuidatree, che ha messo a disposizione la propria esperienza e il proprio know-how nello sviluppo di alternative sostenibili destinate al settore vivaistico.

Il progetto amplia il portafoglio di soluzioni di Hinojosa dedicate al settore agricolo, che comprende già diverse proposte per la protezione, la conservazione e la commercializzazione di frutta e verdura, tra cui vassoi agricoli e contenitori in carta e cartone.

Con questa nuova soluzione, Hinojosa estende il proprio approccio alla sostenibilità lungo l'intero ciclo agricolo: dalla crescita della pianta fino alla fase di raccolta, protezione e commercializzazione dei prodotti.

Hinojosa a Fruit Attraction 2026

Il nuovo vaso compostabile sarà presentato durante Fruit Attraction 2026, la fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma a Madrid dal 6 all'8 ottobre 2026.

I visitatori potranno conoscere la nuova soluzione presso lo stand Hinojosa, Padiglione 9 – Stand 9D27, insieme alle altre proposte sviluppate dall'azienda per il settore agricolo.

About Hinojosa Packaging Group

Con quasi 80 anni di esperienza, Hinojosa Packaging Group sviluppa soluzioni di packaging innovative e sostenibili, con un forte focus sull'economia circolare, sull'innovazione e sulla soddisfazione delle esigenze dei clienti.

Il Gruppo conta circa 3.300 dipendenti e 24 stabilimenti produttivi distribuiti tra Spagna, Portogallo, Francia e Italia, e offre soluzioni di packaging destinate a diversi settori e applicazioni.

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