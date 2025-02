Hollyland presenta Cosmo C2: una soluzione risolutiva per la trasmissione multi-camera e EFP

SHENZHEN, Cina, 13 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Il 13 febbraio, Hollyland, fornitore leader di soluzioni di interfono wireless professionali, ha presentato la sua ultima innovazione, il modello Cosmo C2. Questo nuovo prodotto è progettato per lo streaming live multi-camera e la produzione elettronica sul campo (EFP). Risponde ad approfondite ricerche di mercato e affronta numerose sfide persistenti nel settore.

Una caratteristica distintiva è la configurazione 2TX (trasmettitore) e 1RX (ricevitore), che risolve i problemi tipici delle configurazioni tradizionali 1TX e 1RX, come cavi eccessivi, vincoli spaziali e ritardi nella sincronizzazione tra i feed delle telecamere. Con Cosmo C2, due trasmettitori possono inviare segnali di immagini a un singolo ricevitore, riducendo la configurazione delle apparecchiature e garantendo una maggiore sincronizzazione tra i feed delle telecamere.

Il Cosmo C2 offre un raggio di trasmissione impressionante e una latenza minima, caratteristiche che ne fanno la soluzione ideale per trasmissioni di eventi in diretta di alta qualità. Con un raggio di trasmissione wireless in linea retta esteso di 1.000 metri (3.000 piedi) e una distanza di trasmissione back-to-back di 300 metri (oltre 980 piedi), previene efficacemente distanze di trasmissione insufficienti ed evita problemi e le immagini a scatti durante la visualizzazione. Con una latenza di soli 33ms migliora il tipico valore di riferimento di 60ms che può causare un evidente disallineamento dello schermo durante gli eventi dal vivo su display LED, garantendo una sincronizzazione perfetta sia per i display che per i flussi in loco.

La tecnologia proprietaria HEVO2.0 di Cosmo C2, inoltre, risolve efficacemente i problemi più comuni dello streaming live, come ad esempio i problemi dello schermo o i rallentamenti dovuti alle interferenze ambientali. È in grado di rilevare automaticamente le interferenze delle frequenze circostanti e di passare senza problemi a un canale pulito, garantendo una trasmissione ininterrotta e un'esperienza immersiva. Inoltre il modello RX migliora la fluidità visiva convertendo gli input a basso frame rate in 60P utilizzando un nuovo algoritmo di compensazione del frame rate. La progettazione volta a conservare l'ultimo fotogramma in caso di perdita imprevista del segnale impedisce anche la fastidiosa visualizzazione dei loghi dei produttori durante lo streaming live commerciale.

Cosmo C2 semplifica i flussi di lavoro tradizionalmente complessi, offrendo compatibilità plug-and-play per output NDI, UVC e RTMP. Integrando il supporto NDI direttamente nel ricevitore, consente lo streaming video sulla rete locale senza interruzioni, senza necessità convertitori aggiuntivi. Permette di ottenere anche lo streaming UVC diretto tramite la porta Type-C con un cavo da USB-C a USB-C, evitando così la necessità di una scheda di acquisizione. La capacità RTMP consente, tra l'altro, di effettuare lo streaming diretto sul cloud, eliminando la necessità di ricorrere a dispositivi esterni per le trasmissioni in tempo reale.

Consapevole delle diverse esigenze dei professionisti del video, Cosmo C2 supporta sia connessioni HDMI che SDI, per segnali con frame rate frazionario che offrono una compatibilità senza pari. Il sistema include porte di ingresso e uscita complete grazie all'ingresso HDMI, all'ingresso SDI e al loopout SDI sul trasmettitore, oltre a numerose uscite HDMI e SDI sul ricevitore.

La flessibilità di potenza aumenta ulteriormente l'affidabilità di Cosmo C2. Il trasmettitore supporta l'alimentazione CC e batterie NP-F, mentre il ricevitore supporta l'alimentazione CC e batterie V-Mount, garantendo un funzionamento ininterrotto in diversi scenari di ripresa.

COSMO C2 di Hollyland è stato progettato per soddisfare le esigenze dinamiche della trasmissione di eventi in diretta e dell'EFP. Lanciato il 13 febbraio 2025, è ora disponibile tramite distributori locali e nello store di Hollyland su Amazon. I prezzi sono i seguenti:

Per informazioni dettagliate sul prodotto visitare la pagina: https://hollyland.info/3Dwr9XU

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Fin dal 2013 Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori – produzione cinematografica, trasmissione televisiva, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni geografiche, con il supporto di decine di uffici operativi situati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

