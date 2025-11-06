Huawei aiuta le PMI europee ad accelerare la trasformazione digitale grazie alle soluzioni di intelligence "4+10+N"

MADRID, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, fornitore leader di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha presentato le sue ultime soluzioni di intelligence per le piccole e medie imprese in occasione del lancio europeo autunnale 2025 di HUAWEI eKit a Madrid. All'insegna del tema "Together for Growth, All Intelligence", Michael Ma, Vice President of Huawei, President of ICT Product Portfolio Mgmt & Solution, ha tenuto il discorso di benvenuto all'evento di lancio della distribuzione. Steven Qin, President of European ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, ha presentato le soluzioni di intelligence HUAWEI eKit 4+10+N pensate per le PMI. L'evento di lancio si è svolto nell'ambito della conferenza HUAWEI CONNECT 2025 di Madrid.

"Apprezziamo il forte supporto e la costante collaborazione di tutti i partner di distribuzione europei negli ultimi due anni; è proprio questa partnership basata sulla fiducia che ci ha permesso di crescere e creare valore insieme. Il business della distribuzione prospera grazie ai partner. "Guardando al futuro, Huawei continuerà ad approfondire la cooperazione, ad accelerare l'innovazione delle soluzioni nei quattro scenari chiave – ufficio, commercio, istruzione e sanità – e a mettere in grado le PMI di fare progressi significativi nell'ambito dell'intelligence", ha affermato Michael Ma nel suo discorso di benvenuto.

"Il nostro gruppo di lavoro nell'ambito della distribuzione in Europa persegue l'approccio '6 Easy + Enabling Partners' Profitability', si basa su un forte investimento nel settore della distribuzione, e fa leva su una ineguagliata esperienza di oltre 30 anni nel settore ICT, e collabora con i partner per esplorare il mercato delle PMI attraverso il supporto di un team vendite indipendente", ha spiegato Steven Qin nel suo discorso di apertura. "Ci impegniamo a creare prodotti e soluzioni che siano 'facili da usare, facili da vendere e facili da mantenere funzionali ed efficienti', sviluppando soluzioni basate su scenari, collegando 'l'ultimo miglio' per le PMI e conseguendo la crescita insieme ai partner".

Soluzioni su misura per le PMI

La nuova strategia 4+10+N di Huawei mira a soddisfare le esigenze specifiche delle PMI:

"Huawei si fa carico della complessità e lascia la semplicità a clienti e partner", ha sottolineato Qin. "Siamo orgogliosi di collaborare con i partner di distribuzione e gli installatori per mettere a fattor comune le risorse e consentire alle PMI di sfruttare soluzioni intelligenti".

Colmare il divario tecnologico

Tenendo presente che milioni di PMI in Europa contribuiscono a una quota significativa del PIL della regione, Huawei riconosce il ruolo cruciale che queste imprese svolgono nell'economia. Le nuove soluzioni intelligenti HUAWEI eKit sono progettate per colmare le lacune tecnologiche e di competenze, offrendo opzioni facili da usare e rapide da implementare che aumentano l'efficienza e stimolano la crescita.

Molte PMI ricorrono a soluzioni intelligenti sviluppate esternamente per colmare le carenze a livello di tecnologie e di expertise che impediscono di applicare l'IA autonomamente. Queste imprese cercano soluzioni facili da usare, rapide da implementare e specificamente progettate per aumentare l'efficienza e dare impulso alla crescita. Finora, gli installatori fornivano queste soluzioni utilizzando complicati modelli di subappalto di sottoprodotti, che in genere erano piuttosto inefficienti.

Huawei ha riorganizzato la propria attività di distribuzione per affrontare questo elemento critico del mercato, passando dalla vendita di prodotti singoli all'offerta di soluzioni complete basate sugli scenari, più facili da realizzare per gli installatori. Con questo nuovo approccio Huawei progetta le sue soluzioni specifiche basandosi su casi d'uso aziendali concreti.

I router della serie HUAWEI eKitEngine AR180 integrano funzioni di routing, switching, Wi-Fi e VPN, mentre i nuovi prodotti IdeaHub combinano funzionalità per teleconferenza basate sull'IA, deflettori acustici e applicazioni IA. Tutte le offerte sono caratterizzate da un design all-in-one, interazioni intelligenti e sicurezza completa.

Storie di successo e partnership

Dopo il lancio di prodotto, tre partner di distribuzione europei hanno illustrato al pubblico le loro storie di successo. L'evento si è concluso con una cerimonia di apposizione delle firme, durante la quale i partner spagnoli e tedeschi hanno formalizzato i loro piani di collaborazione con Huawei.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.