Huawei Cloud: Creare un terreno fertile per l'informatica, dando più strumenti ai pionieri dell'intelligenza artificiale per le industrie

SHANGHAI, 21 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Nel secondo giorno di HUAWEI CONNECT 2025, Zhang Ping'an, Direttore esecutivo del Consiglio di amministrazione di Huawei e CEO di Huawei Cloud, ha tenuto un discorso intitolato "Intelligenza a 360 gradi: Dare più strumenti ai pionieri dell'intelligenza artificiale per le industrie". Ping'an ha parlato dell'innovazione e delle pratiche di Huawei Cloud nei servizi di elaborazione di IA, nei modelli di fondazione, nell'intelligenza artificiale incorporata, negli agenti di IA e molto altro ancora.

Innovazione costante nel servizio di elaborazione IA: liberare la potenza di calcolo nell'era intelligente

Quest'anno, Huawei Cloud ha annunciato il suo Servizio di elaborazione AI basato su CloudMatrix384. Le specifiche del supernodo Huawei CloudMatrix passeranno da 384 a 8.192 schede. I supernodi possono supportare un cluster iperscalabile in esecuzione su un numero di schede compreso tra 500.000 e 1 milione, fornendo così un'elaborazione IA robusta, una risorsa inestimabile nell'era dell'intelligenza artificiale. Huawei Cloud ha inoltre annunciato un innovativo sistema di archiviazione di memoria con il suo Elastic Memory Service (EMS), che ha raggiunto un primato nel settore espandendo la RAM video con la memoria. Ciò riduce drasticamente la latenza delle conversazioni multi-round sui modelli di fondazione, migliorando notevolmente la user experience.

Huawei Cloud ha implementato data center IA completamente raffreddati a liquido nelle province cinesi di Guizhou, Mongolia Interna e Anhui. Questi data center di IA supportano una dissipazione del calore di 80 kW per cabinet, riducono l'efficienza nell'uso dell'energia (PUE) a 1,1 e offrono servizi di O&M basati sull'intelligenza artificiale. Ciò significa che le aziende non devono ricostruire data center tradizionali o costruirne di nuovi. Bastano un paio di fibre ottiche per connettersi al data center e accedere a un'elaborazione IA efficiente, nonché a servizi cloud IA dedicati full-stack, su Huawei Cloud.

Zhang Ping'an ha sottolineato che l'AI Token Service di Huawei Cloud elimina la complessità tecnica sottostante e fornisce direttamente agli utenti i risultati finali dell'elaborazione IA. Ciò consente agli utenti di utilizzare la potenza di calcolo dell'inferenza nel modo più efficiente possibile. Il supernodo CloudMatrix384 realizza il pooling completo delle risorse di elaborazione, memoria e archiviazione, disaccoppia le attività di elaborazione, le attività di archiviazione e i sistemi esperti di intelligenza artificiale e converte le attività seriali in attività parallele distribuite, migliorando notevolmente le prestazioni di inferenza del sistema. In scenari che coinvolgono attività di inferenza con diversi requisiti di latenza, come l'inferenza online, nearline e offline, CloudMatrix384 offre prestazioni di inferenza medie per scheda da 3 a 4 volte superiori a quelle di H20.

In occasione della conferenza, Zhang Ping'an ha annunciato il lancio ufficiale dell'AI Token Service basato su CloudMatrix384. Il servizio garantisce ai clienti prestazioni, assistenza e qualità superiori.

Affrontare le sfide a testa alta: aiutare le aziende a costruire i propri modelli

Huawei Cloud ha perfezionato i suoi modelli Pangu analizzando scenari specifici del settore e ha collaborato con i suoi clienti per affrontare le sfide più urgenti, reinventando le possibilità in questi settori. Huawei utilizza openPangu per fornire best practice per l'addestramento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale, semplificando per gli sviluppatori l'utilizzo efficiente della potenza di calcolo dell'IA. Zhang Ping'an ha sottolineato che, al contempo, Huawei sta sviluppando il modello Pangu closed-source. Huawei continuerà ad aumentare gli investimenti nei modelli Pangu, a studiare costantemente gli scenari di settore per comprendere meglio le esigenze dei clienti e a supportare i clienti nello sviluppo di modelli specifici per settore, accelerando così la trasformazione intelligente in tutti gli ambiti.

I modelli Pangu sono stati applicati in più di 500 scenari in oltre 30 settori. Essi hanno svolto un ruolo significativo in campi quali i servizi governativi, la finanza, la produzione manifatturiera, l'assistenza sanitaria, l'estrazione del carbone, l'acciaio, le ferrovie, la guida autonoma e la meteorologia.

Andare oltre i terminali: abilitare l'evoluzione infinita dell'intelligenza sul cloud

Quest'anno, Huawei Cloud ha lanciato la piattaforma CloudRobo Embodied AI, che implementa algoritmi complessi e logica intelligente sul cloud per realizzare più robot leggeri. Sfruttando l'enorme potenza di calcolo e i modelli avanzati di intelligenza artificiale sul cloud, la piattaforma rende l'esecuzione dei robot più intelligente. L'intelligenza del cloud supera i limiti che finora hanno frenato i robot, rendendoli applicabili a più scenari.

Per creare un canale di comunicazione unificato, aperto e sicuro tra i robot e il cloud, Huawei Cloud ha lanciato il protocollo Robot to Cloud (R2C). Zhang Ping'an ha annunciato che i primi 20 partner del protocollo R2C hanno ufficialmente aderito.

Servizi cloud Kunpeng: potenziare l'innovazione del settore con la sinergia software-hardware e un ecosistema aperto

Una delle strategie chiave di Huawei Cloud è quella di sviluppare servizi cloud ARM basati su Kunpeng che offrano prestazioni, sicurezza e affidabilità. Nell'ultimo anno, il numero di core di elaborazione Kunpeng su Huawei Cloud è aumentato da 9 milioni a 15 milioni, con un incremento del 67%. Inoltre, la piattaforma Kunpeng è stata costantemente migliorata per supportare la compatibilità con i software più diffusi ed è stata adattata a oltre 25.000 applicazioni. La piattaforma Kunpeng fornisce un solido supporto per l'applicazione dei servizi cloud Kunpeng anche a scenari informatici più generali, oltre a transcodifica, database, applicazioni web e telefoni cloud.

GaussDB: creazione di fondazioni di dati efficienti e affidabili basati su supernodi e pooling completo

Basati su supernodi di elaborazione generici, i database GaussDB di Huawei Cloud realizzano il pooling a strati di risorse di elaborazione, memoria e archiviazione e consentono la lettura e la scrittura multiple su qualsiasi nodo contemporaneamente, liberandosi dalle restrizioni dell'architettura tradizionale in cui solo il nodo primario supporta la lettura/scrittura dei dati. I database GaussDB supportano anche la pianificazione dinamica del carico, migliorando notevolmente le prestazioni dell'elaborazione simultanea delle transazioni. Un cluster GaussDB implementato sulla base di supernodi di elaborazione può processare 5,4 milioni di transazioni al minuto, con un incremento delle prestazioni di 2,9 volte rispetto ai cluster non basati su supernodi.

Cloud distribuito per tutti gli scenari: calcolo ubiquo e migliore possibile con accesso locale

Huawei Cloud ha creato una soluzione cloud distribuita che copre tutti gli scenari, tra cui CloudOcean, CloudSea, CloudLake e CloudPond. Questa soluzione copre le regioni centrali, le aree hotspot e i siti marginali, offrendo un'esperienza Huawei Cloud coerente ovunque si trovi l'attività dei clienti.

Creazione di una piattaforma facile da usare, efficace e aperta per lo sviluppo e l'esecuzione di agenti

Huawei Cloud ha lanciato Versatile, una piattaforma di agenti di livello aziendale. Il suo scopo è fungere da piattaforma aperta, efficace e di facile utilizzo per lo sviluppo e l'esecuzione di agenti di intelligenza artificiale. Grazie a questa piattaforma, i clienti saranno meglio equipaggiati per sviluppare rapidamente agenti di intelligenza artificiale adatti ai loro scenari applicativi.

Con Versatile, gli utenti devono semplicemente preparare e inserire documenti descrittivi dell'azienda e diagrammi di flusso. Dopo una semplice conferma, l'agente può essere generato in due fasi, migliorando notevolmente l'efficienza della generazione.

Oltre a discorsi principali tenuti durante l'evento, Huawei Cloud ha proposto una serie di iniziative, tra cui forum e tavole rotonde. Huawei Cloud collabora inoltre con clienti e partner per presentare un'ampia gamma di tecnologie e pratiche innovative in settori quali infrastrutture cloud, modelli di grandi dimensioni, database, agenti di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale incorporata, dimostrando come la tecnologia possa facilitare la trasformazione digitale e intelligente dei vari settori.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777251/Zhang_Ping_an_Huawei_s_Executive_Director_Board_CEO_Huawei_Cloud.jpg

