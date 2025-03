Huawei dà il via a un capitolo innovativo con il lancio globale di uno smartphone tri-fold, tablet di nuova generazione e audio open-ear

KUALA LUMPUR, Malesia, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group (CBG) ha presentato una spettacolare gamma di prodotti audio, indossabili, tablet e pieghevoli in occasione dell'HUAWEI Innovative Product Launch che si è tenuto a Kuala Lumpur, in Malesia.

Durante l'evento di lancio è stata annunciata l'uscita di HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, il primo smartphone tri-fold commerciale al mondo. Nata da un'audace iniziativa alla ricerca dell'impossibile, Huawei ha superato i limiti per realizzare un nuovo modello pieghevole, contribuendo alla ridefinizione del settore.

Huawei ha annunciato anche tre nuovi prodotti: un'edizione aggiornata di HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici, i primi auricolari con gancio del marchio HUAWEI FreeArc e HUAWEI Band 10.

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN fa un attesissimo debutto mondiale

Dopo mesi di attesa, HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN è pronto al suo debutto su scala mondiale. Il display tri-fold non rappresenta solo un'innovazione pionieristica nel settore, ma anche un record: è ora il display pieghevole contemporaneamente più sottile[1] e più grande[2], con delle dimensioni di soli 3,6 mm di spessore e quasi 26 cm di larghezza quando è aperto.

Dotato di un sistema di cerniere di precisione avanzato e di un UTG (ultra-thin glass, vetro ultrasottile) ultra-large da 322 cm², il display tri-fold ha raggiunto un nuovo traguardo in termini di durata ed è ora il primo a consentire la piegatura verso l'interno e verso l'esterno contemporaneamente. Questa nuova specie pieghevole rivoluziona l'esperienza di visualizzazione. Che si tratti di navigazione orizzontale e verticale, di un'esperienza immersiva su un grande schermo da 10,2 pollici o di un'esperienza efficiente su uno schermo diviso, HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN amplia le funzionalità dello smartphone e lo trasforma in un dispositivo multi-scenario.

Gli utenti potranno inoltre cogliere i vantaggi di una fotografia avanzata grazie alla fotocamera Ultra Aperture XMAGE, dotata di un diaframma fisico regolabile su 10 valori in grado di catturare scatti più nitidi e di livello professionale.

MatePad Pro 13.2: la funzionalità di un PC, la praticità di uno smart tablet

Il nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2 trasferisce le funzionalità professionali di un PC da ufficio al settore dei tablet attraverso un display immersivo, prestazioni di punta e accessori efficienti per la produttività.

Con un display OLED PaperMatte flessibile da 13,2" con precisione cromatica professionale, luminosità ultra-elevata da 1000 nit e altissima risoluzione da 2,8 K, il modello HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici offre la migliore esperienza di visualizzazione con immagini realistiche e nitidezza del massimo livello. Lo smart tablet è dotato inoltre di una suite WPS Office per PC, che consente l'editing e le presentazioni in modalità desktop. Grazie all'esperienza delle applicazioni da PC, come l'interazione touch, oppure tramite tastiera e mouse, gli utenti possono passare senza problemi dal PC al tablet e viceversa, per lavorare in modo efficiente anche fuori dall'ufficio.

Inoltre, il nuovo HUAWEI MatePad Pro da 13,2 pollici nella versione 2025 è dotato anche di applicazioni professionali esclusive, come HUAWEI Notes e GoPaint App, che consentono agli utenti di ottimizzare la produttività e la creatività.

HUAWEI FreeArc: la rivisitazione di Huawei degli auricolari open-ear

Huawei annuncia anche HUAWEI FreeArc, i suoi primi auricolari open-ear con ganci auricolari. Per ottenere un design ergonomico e traspirante, gli auricolari ripropongono l'iconico design C-Bridge di Huawei e incorporano anche una lega a memoria di forma in nichel-titanio (Ni-Ti) ad alte prestazioni da 0,7 mm, che si adatta facilmente all'orecchio dell'utente. Gli auricolari sono inoltre rivestiti all'81,5% in silicone liquido ultra morbido e delicato sulla pelle, per un comfort a lungo termine.

HUAWEI FreeArc offre un audio eccezionale per gli appassionati di sport grazie al driver ad alta sensibilità da 17 x 12 mm, alla struttura acustica simmetrica, all'algoritmo dei bassi dinamici e all'algoritmo Adaptive Equal-loudness per prestazioni audio eccellenti.

HUAWEI Band 10: assistenza all-in-one per il wellness

HUAWEI Band 10 è stato completamente aggiornato per il monitoraggio del benessere complessivo, a partire dal sonno e dal benessere emotivo. Analizzando la tua routine quotidiana, l'Enhanced Sleep Health Assistant fornisce informazioni personalizzate sul sonno, consigli pratici e sintesi dettagliate del ritmo del sonno dell'utente utilizzando i dati HRV, migliorando la qualità complessiva del sonno per vitalità e prestazioni.

Grazie al design elegante e ai materiali delicati sulla pelle, HUAWEI Band 10 contribuisce a migliorare il tuo look quotidiano e ottimizza la vestibilità durante l'intera giornata.

Una forza inarrestabile nell'ambito dell'innovazione

Sulla scia di Unfold the Classic del 2024, Huawei ridefinisce il modo in cui creiamo, utilizziamo e interagiamo con le informazioni. Stimolando il proprio spirito innovativo attraverso l'impegno nei confronti dei suoi utenti, il marchio continuerà ad ampliare il raggio delle possibilità e a plasmare il futuro dell'innovazione.

[1] Lo smartphone pieghevole più sottile al mondo si riferisce allo smartphone pieghevole disponibile in commercio a partire dal 18 febbraio 2025, con lo spessore più sottile (esclusa la cornice dello schermo) nello stato tri-fold nell'area che non include la fotocamera posteriore. A causa della configurazione del prodotto e dei processi di fabbricazione, il metodo di misurazione potrebbe influire sulle reali dimensioni. Fare riferimento al prodotto fisico. I dati provengono dai laboratori Huawei. [2] Il più grande smartphone con display pieghevole al mondo al 18 febbraio 2025, si riferisce al telefono pieghevole disponibile in commercio con le dimensioni dello schermo più grandi nella sua versione a triplo schermo. Il display presenta un design con angoli arrotondati e, se misurato come un display rettangolare standard, la lunghezza diagonale dello schermo nella modalità a triplo schermo è di 10,2 pollici (con un'area visualizzabile effettiva leggermente più piccola).

