Huawei Digital Power ospita il Grid Forming & ESS Safety Forum per strategie aziendali innovative e un ecosistema di sicurezza

SHANGHAI, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il 12 giugno 2025, Huawei Digital Power ha tenuto a Shanghai il Grid Forming & Energy Storage System (ESS) Safety Forum, dove ha invitato clienti, partner, compagnie assicurative e organizzazioni di certificazione del settore fotovoltaico ed ESS a discutere e condividere approfondimenti sulle tendenze di sviluppo e sulle applicazioni della tecnologia grid-forming, sulle pratiche commerciali e sulla costruzione di ecosistemi di sicurezza ESS. In occasione del forum, Huawei Digital Power, insieme a clienti, partner, compagnie assicurative e organizzazioni di certificazione, ha lanciato l'ESS Safety Initiative per portare la sicurezza ESS a nuovi livelli.

Steven Zhou, Presidente della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha tenuto il discorso di apertura, nel quale ha affermato che, con l'avanzare della transizione energetica globale, l'ESS sta svolgendo un ruolo cruciale nel supportare l'integrazione su larga scala delle energie rinnovabili nella rete e nel garantire la stabilità delle operazioni di rete, presentando sia opportunità che sfide senza precedenti. L'ESS grid-forming, grazie alla sua eccellente capacità di supporto della rete, è diventata una tecnologia all'avanguardia diffusa. Inoltre, la sicurezza dell'ESS è la massima priorità per lo sviluppo sostenibile del settore. Huawei Digital Power ha appena lanciato la nuovissima soluzione FusionSolar 9.0 Smart PV+ESS, promuovendo la tecnologia grid-forming da ESS a PV+ESS e in tutti gli scenari, ottenendo così applicazioni complete.

Il rispetto di elevati standard di sicurezza è fondamentale per preservare la stabilità della rete. Huawei Digital Power propone quattro standard di sicurezza: non infiammabile, non esplosivo, non propagante e non nocivo. Il modello di sicurezza cell-to-grid migliora l'affidabilità del sistema. Huawei continuerà a innovare e a collaborare con clienti, partner e organizzazioni del settore per promuovere l'adozione di standard di sicurezza e guidare l'innovazione del modello di business, garantendo che tutte le parti della filiera industriale possano trarre vantaggio dai progressi tecnologici e raggiungere un futuro sostenibile.

Strategie aziendali grid-forming: Promuovere la sicurezza attiva e accelerare la costruzione di nuovi sistemi energetici

Robert Liew, Direttore della ricerca APAC presso Wood Mackenzie, e Patrick Zank, Responsabile dello sviluppo aziendale presso VDE, hanno condiviso spunti su come la tecnologia grid-forming possa supportare gli investimenti nelle energie rinnovabili nonché idee su come standard unificati e fiducia nel mercato siano essenziali per promuovere tali applicazioni su larga scala.

Vannsith Ith, Direttore della divisione Power Management di SchneiTec, e Billy Qiu, Responsabile tecnico di Smart Energy presso TÜV SÜD, hanno condiviso i dettagli del primo progetto ESS su scala industriale in Cambogia. TÜV SÜD ha condotto un test empirico sulla capacità grid-forming del sistema PV+ESS di Huawei in Cambogia, in conformità con PPP 58232. I risultati dei test forniscono una solida base per la costruzione di una rete intelligente stabile e affidabile, dimostrando lo sviluppo di progetti grid-forming nel Sud-Est asiatico.

Chen Danqing, CTO della divisione Grid-Forming ESS di Huawei Digital Power, ha affermato che le principali sfide tecniche all'uso commerciale su larga scala della tecnologia grid-forming sono quattro, ovvero stabilità del funzionamento parallelo di più dispositivi, smorzamento delle oscillazioni a banda larga, forte supporto in caso di sovraccarico e sicurezza e affidabilità dei dispositivi.

Grazie alla vasta esperienza nei settori del fotovoltaico e dell'ESS, in particolare nelle tecnologie grid-friendly e grid-forming, Huawei Digital Power propone il sistema tecnologico ESS Smart String Grid-Forming. Tale sistema tecnologico comprende capacità grid-forming lungo l'intero processo di generazione, trasmissione, distribuzione e consumo di energia, ridefinendo gli standard fondamentali delle capacità grid-forming. Nello specifico, l'ESS grid-forming dovrebbe possedere capacità grid-forming per tutti i livelli di prestazioni, in tutte le condizioni di rete e per l'intero ciclo di vita. Il sistema può fornire un supporto deterministico e stabile per i sistemi energetici, soddisfacendo in futuro i requisiti di vari modelli aziendali. Il sistema ESS Smart String Grid-Forming di Huawei è stato sottoposto a rigorosi test empirici in progetti a Qinghai e Xizang ed è stato applicato con successo in progetti di livello GW.

Ecosistema di sicurezza ESS: Rafforzare la sicurezza per sostenere la crescita del settore

Chen Weipeng, Presidente regionale (assicurazione non vita) del Gruppo Munich Re, ha condiviso le sue riflessioni sul tema della salvaguardia dei progetti ESS. Chen Xiong, Direttore generale del servizio di energia elettrica e prodotti elettronici di TÜV Rheinland China, ha sottolineato che la vera sicurezza del sistema dovrebbe comprendere l'intero ciclo di vita dell'ESS.

Steve Zheng, Presidente della divisione Grid-Forming ESS di Huawei Digital Power, ha sottolineato che gli ESS presentano tre caratteristiche tipiche: alta densità, alta tensione e alta corrente. Durante il ciclo di vita, l'incoerenza elettrochimica, l'incertezza della rete e le insufficienti capacità di gestione digitale degli ESS possono causare gravi rischi per la sicurezza.

Per risolvere questi problemi, Huawei Digital Power lancia un innovativo sistema di sicurezza che integra il pacco batteria "Panshi", l'architettura a stringa a due stadi e la diagnosi intelligente dello stato di salute, così da garantire la sicurezza dell'ESS durante tutto il suo ciclo di vita.

In collaborazione con l'autorevole organizzazione internazionale DNV, Huawei Digital Power ha condotto con successo un test di ignizione in condizioni estreme sullo Smart String Grid-Forming ESS, verificandone appieno la capacità di protezione di sicurezza in scenari di ignizione estremi. Inoltre, durante il forum, è stata effettuata la dimostrazione di test di penetrazione del chiodi, immersione in acqua e propagazione termica presso lo Huawei Dongguan Grid-Forming ESS Comprehensive Lab. I risultati dei test hanno verificato efficacemente le prestazioni di sicurezza del sistema in base ai quattro standard di sicurezza: non infiammabile, non esplosivo, non propagante e non nocivo, nonché ai tre standard di sicurezza di base: rispetto della rete, rispetto del carico e rispetto dell'ambiente. Huawei Digital Power continuerà a fornire soluzioni PV+ESS e a collaborare con la filiera industriale per realizzare un futuro sostenibile e verde.

Huawei Digital Power, insieme a clienti, partner e organizzazioni, ha lanciato l'iniziativa ESS Safety. L'iniziativa mira a migliorare le specifiche di soppressione degli incendi dedicate all'ESS, a favorire la promozione globale e l'iterazione continua dei livelli di sicurezza dell'ESS, a stabilire capacità di sicurezza dell'ESS che possano essere visualizzate e gestite durante tutto il ciclo di vita nonché a stabilire un sistema di valutazione dei rischi del progetto ESS durante tutto il processo, salvaguardando così il futuro dell'energia, costruendo una base di sicurezza e portando insieme la sicurezza dell'ESS a nuovi livelli.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2716334/Huawei_Digital_Power_Hosts_Grid_Forming___ESS_Safety_Forum.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2716335/Huawei_Digital_Power_Hosts_Grid_Forming___ESS_Safety_Forum_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2716336/Huawei_Digital_Power_Hosts_Grid_Forming___ESS_Safety_Forum_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-digital-power-ospita-il-grid-forming--ess-safety-forum-per-strategie-aziendali-innovative-e-un-ecosistema-di-sicurezza-302489967.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.