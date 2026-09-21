Huawei Digital Power presenta a IDEE 2026 soluzioni multi-scenario con tecnologie Grid Forming e Intelligenza Artificiale

SHANGHAI, 21 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Dal 15 al 17 settembre si è tenuta la quarta edizione dell'International Digital Energy Expo (IDEE 2026). A IDEE 2026, Huawei Digital Power ha presentato le sue ultime applicazioni pratiche di "grid forming + IA" nel settore delle energie rinnovabili, all'insegna del tema "Making the Most of Every Ray, Powering the Unpowered" (sfruttare al massimo ogni raggio, dare energia a chi non ne ha). L'azienda ha illustrato le proprie soluzioni per il settore utility-scale, i sistemi di accumulo dell'energia (ESS) con funzionalità grid-forming, le smart microgrid, l'energia verde per il settore commerciale e industriale (C&I), la ricarica ultra-rapida e i data center per l'intelligenza artificiale (AIDC) integrati con la rete elettrica.

Utility-scale: la stabilità Grid-Forming incontra l'Intelligenza Artificiale per l'intero ciclo di vita

La soluzione fotovoltaica per grandi impianti (utility-scale) FusionSolar9.0 di Huawei ha introdotto la prima soluzione a 1000 V CA del settore, il primo inverter di stringa grid-forming del mercato e la stazione di trasformazione intelligente da 11 MW, la più grande del settore. Questa soluzione potenzia ulteriormente le capacità delle grandi centrali da fonti rinnovabili in termini di performance ratio (PR), compatibilità con la rete elettrica (grid friendliness) e gestione e manutenzione intelligenti (Smart O&M).

L'innovativo inverter di stringa intelligente si distingue per la capacità di monitoraggio della rete (grid awareness) e lo smorzamento delle oscillazioni. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, FusionSolar Agent si basa su un'infrastruttura di collaborazione dispositivo-edge-cloud. Questo supporto aiuta i clienti ad affrontare le sfide legate alla liberalizzazione del mercato elettrico e a ottenere maggiori profitti complessivi. Il 10 settembre 2026, la soluzione Smart I-V Curve Diagnosis di Huawei ha superato con successo il test L5, il livello di certificazione più elevato rilasciato dal China General Certification Center, diventando la prima soluzione del settore a ottenere questo riconoscimento.

Sistemi di accumulo (ESS) Grid-Forming: stabilizzazione delle reti e potenziamento delle capacità di gestione intelligente

Huawei ha sviluppato sei funzionalità grid-forming a livello di impianto, che includono il supporto alla capacità di corto circuito, la risposta inerziale, lo smorzamento delle oscillazioni a banda larga, la regolazione primaria di frequenza, il riavvio autonomo (black start) e la commutazione continua tra funzionamento in rete e in isola (on/off-grid). Queste funzionalità garantiscono una configurazione di rete stabile per l'intero impianto, in qualsiasi condizione operativa e in ogni momento.

Huawei ha presentato la sua soluzione ESS di nuova generazione Smart String Grid Forming. Questa soluzione introduce la prima architettura a stringa intelligente a 1000 V CA del settore, un'architettura a sbarre passanti e la tecnologia grid-forming a livello di impianto. Supporta una tensione di 1000 V CA e una configurazione di campo (array) da 12,5 MW / 50 MWh, la migliore del settore; ciò consente di migliorare il performance ratio (PR) e l'efficienza di installazione, sbloccando ulteriormente il potenziale di ricavo lungo l'intero ciclo di vita. Inoltre, grazie alla piattaforma basata su digital twin (gemello digitale), la soluzione fornisce un supporto digitale estremamente accurato per il trading di energia elettrica e implementa un sistema di sicurezza totale che copre l'intera filiera, dalla singola cella alla rete elettrica (cell-to-grid).

Smart Microgrid: bilanciare la stabilità della fornitura elettrica e l'efficienza economica dell'energia

La soluzione Smart Microgrid di Huawei si distingue per l'elevata qualità ed efficienza, la stabilità in modalità grid-forming e un costo livellato dell'energia (LCOE) inferiore. È già stata implementata in numerose aree a livello globale prive di elettricità o con una rete insufficiente.

Supporta l'adattamento a reti forti e deboli, la commutazione PQ/VSG e il funzionamento in modalità VSG completa. Il tempo di commutazione on/off-grid a media tensione è di 40 ms. Supporta inoltre un intervallo di SOC (stato di carica) in modalità grid-forming dal 5% al 98% e il funzionamento in parallelo di più sorgenti di tensione con il sistema di accumulo (ESS) e i gruppi elettrogeni (genset). Ciò migliora ulteriormente la flessibilità di configurazione del sistema e l'efficienza energetica, garantendo al contempo una fornitura elettrica stabile.

Energia verde per il settore C&I: la tecnologia Grid Forming sblocca il valore della sinergia tra Generazione-Rete-Carico-Accumulo

La soluzione C&I One-Fits-All è progettata per un'ampia varietà di scenari, tra cui configurazioni solo fotovoltaico (PV-only), solo accumulo (ESS-only), fotovoltaico con accumulo (PV+ESS), colonnine di ricarica con accumulo (charger+ESS) e centrali elettriche virtuali (VPP). Huawei ha inoltre condiviso le proprie esperienze di implementazione a livello globale per questa soluzione.

Sul fronte dell'accumulo di energia, Huawei ha introdotto la soluzione C&I Hybrid Cooling Grid Forming ESS della serie da 241 kWh. Questo prodotto aggiorna la tradizionale modalità a singolo raffreddamento integrando una modalità di raffreddamento ibrida intelligente, basata su un'innovativa architettura di gestione termica. Introduce inoltre la tecnologia all'avanguardia "pack-level optimization 2.0" (ottimizzazione a livello di pacco batterie). Il dispositivo raggiunge un'efficienza di conversione energetica nei cicli di carica/scarica (RTE) del 91,8% e una profondità di scarica (DOD) del 100%, superando la media del settore.

Huawei FusionCharge: fotovoltaico, accumulo e ricarica potenziati dall'IA per reti di ricarica ultra-rapida multi-scenario

Huawei FusionCharge integra fotovoltaico, sistemi di accumulo (ESS) e colonnine di ricarica in una smart microgrid dedicata ai veicoli passeggeri e commerciali. Il sistema, sviluppato interamente da Huawei, presenta una doppia protezione rete-dispositivo, un sistema di raffreddamento ad aria e liquido e una gestione intelligente tramite intelligenza artificiale (AI scheduling) in grado di aumentare i ricavi delle stazioni di ricarica di oltre il 15%. Attraverso la collaborazione con partner nei settori della logistica, della mobilità urbana e autostradale, Huawei punta a realizzare una rete di ricarica ultra-rapida efficiente, compatibile con la rete elettrica (grid-friendly) e a misura d'utente.

AIDC integrati con la rete elettrica: l'approccio "3+1" ridefinisce l'infrastruttura di calcolo

Sfruttando le innovazioni della strategia "3+1", Huawei realizza data center per l'intelligenza artificiale integrati con la rete elettrica (grid-interactive AIDC) che si rivelano affidabili, ad alta efficienza energetica, rapidi da installare e compatibili con la rete elettrica (grid-friendly), con l'obiettivo di massimizzare i token per watt.

Huawei ridefinisce l'alimentazione e la gestione termica degli AIDC combinando l'architettura di potenza MIMO — caratterizzata da sistemi UPS e di accumulo (ESS) integrati con la rete — con un sistema di raffreddamento a liquido a livello di megawatt ottimizzato dall'IA. Inoltre, l'intelligenza artificiale potenzia i data center lungo l'intero ciclo di vita, garantendo visibilità totale della filiera (full-link visibility), massima affidabilità e una gestione e manutenzione (O&M) efficiente.

Huawei Digital Power assegna la massima priorità alla qualità dell'intera catena del valore (full-link quality) attraverso rigorosi processi di ricerca e sviluppo (R&D), approvvigionamento, produzione e assistenza. Collaudati a livello globale in condizioni ambientali estreme, come freddo intenso e altitudini elevate, i prodotti Huawei offrono costantemente prestazioni superiori alle aspettative.

Huawei Digital Power continuerà a guidare l'innovazione puntando sull'elevata qualità, a generare valore affidabile a lungo termine per i clienti e a collaborare con l'intero settore per innalzare gli standard qualitativi e raggiungere l'eccellenza.

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