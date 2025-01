Huawei e IUCN lanciano il progetto Tech4Nature per proteggere le barriere coralline del Kenya

NAIROBI, Kenya, 10 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e il partner locale Kenya Wildlife Service (KWS) hanno lanciato il progetto Tech4Nature per monitorare e proteggere la barriera corallina e la biodiversità nel parco marino e riserva di Kisite-Mpunguti, in Kenya.

In linea con l'iniziativa TECH4ALL di Huawei e con la IUCN Green List, l'obiettivo del progetto triennale è rafforzare l'efficacia del monitoraggio e della gestione dell'area protetta. Situato sulla costa meridionale del Kenya, il parco marino e riserva di Kisite-Mpunguti deve affrontare numerose sfide legate alla tutela della natura. Queste includono:

"Tech4Nature è un progetto di vasta portata che rientra nell'iniziativa di inclusione digitale TECH4ALL di Huawei, in cui esaminiamo i modi per implementare la tecnologia e l'innovazione in vari settori della nostra vita quotidiana, migliorando gli standard globali e assicurandoci uno stile di vita sostenibile nel mondo", ha affermato Khadija Mohamed, Direttore delle relazioni con i media e il governo per Huawei Kenya.

Saranno impiegate telecamere subacquee, fotogrammetria e tecnologie di monitoraggio audio per monitorare la vita marina, tra cui la biomassa e la popolazione di pesci pappagallo. In molti ecosistemi delle barriere coralline, grazie alla loro dieta i pesci pappagallo rappresentano una specie fondamentale che contribuiscono a impedire che i coralli vengano soffocati dalle alghe marine. La soluzione monitorerà anche la copertura del substrato negli ecosistemi della barriera corallina, la copertura di fanerogame marine e la presenza di tartarughe verdi e delfini tursiopi, classificati rispettivamente nella Lista Rossa IUCN come in pericolo e vulnerabili.

"La tecnologia che stiamo introducendo rappresenta un'innovazione rivoluzionaria per la tutela dell'ambiente marino in Kenya. Sarà il primo strumento di monitoraggio per la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati in un'area marina protetta. Inoltre, questa innovazione rappresenta un'opportunità per aiutare il parco a ottenere la certificazione IUCN Green List, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità apprezzati dai turisti e garantendo che le generazioni future possano continuare a trarre beneficio dai nostri parchi marini", ha affermato Innocent Kabenga, rappresentante nazionale dell'ufficio nazionale IUCN in Kenya.

L'intelligenza artificiale addestrata a riconoscere specie mirate tramite la vista o l'udito fornirà informazioni basate sui dati in tempo reale sui comportamenti, sulle popolazioni e sulla distribuzione della biodiversità nella riserva e nell'ecosistema della barriera corallina. Il sistema sarà anche in grado di identificare le imbarcazioni utilizzate per la pesca illegale e di inviare avvisi alle guardie affinché intervengano quasi in tempo reale.

Una soluzione di alimentazione digitale e una connettività di rete migliorata che copre il parco e la torre di guardia consentiranno la rapida trasmissione dei dati raccolti a un server cloud per l'analisi tramite intelligenza artificiale.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Kenya Wildlife Service (KWS) e il Wildlife Research and Training Institute (WRTI). Sulla base delle informazioni ricavate dai dati del progetto, i partner di Tech4Nature saranno in grado di sviluppare misure di conservazione mirate per la riserva.

"Affinché possiamo portare a termine il nostro mandato di proteggere e conservare la fauna selvatica negli ecosistemi terrestri e marini, è necessario conoscere molto bene le nostre risorse. Stiamo collaborando con Huawei e IUCN per installare telecamere subacquee che consentano di acquisire dati sui mammiferi marini, sui coralli e sulla pesca, al fine di prendere decisioni informate. Il vantaggio di questa tecnologia è che può essere distribuita in aree più ampie che non potremmo pattugliare ogni giorno, per raccogliere dati diurni e notturni che ci consentano di prendere decisioni informate e ponderate", ha affermato Adan Kala, Direttore assistente senior della Coast Conservation Area del Kenya Wildlife Service.

Inoltre, il progetto prevederà attività di sensibilizzazione della comunità per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti della biodiversità nel tempo e sulla presenza di diverse specie, comprese quelle minacciate, vulnerabili o in via di estinzione.

Il sito sarà valutato in base allo standard Green List dell'IUCN, con l'obiettivo che la riserva ottenga la certificazione Green List.

Informazioni su Tech4Nature

Nel 2020, Huawei e IUCN hanno lanciato la partnership globale Tech4Nature per incrementare il successo nella tutela della natura attraverso l'innovazione tecnologica. In linea con l'iniziativa TECH4ALL di Huawei e con la Green List dell'IUCN, Tech4Nature ha supportato 11 progetti di punta in 8 paesi con soluzioni su misura per le sfide legate alla tutela.

Visita il sito web Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

Informazioni su TECH4ALL

TECH4ALL è l'iniziativa e il piano d'azione a lungo termine di Huawei per l'inclusione digitale. Grazie a tecnologie e partnership innovative, TECH4ALL mira a favorire l'inclusione e la sostenibilità nel mondo digitale.

Visita il sito web Huawei TECH4ALL all'indirizzo https://www.huawei.com/en/tech4all

Seguici su X all'indirizzo https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

