Huawei e JA Solar lanciano un progetto didattico green in Thailandia con l'UNESCO e il Ministero dell'istruzione thailandese

BANGKOK, 13 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, UNESCO e il Ministero dell'istruzione thailandese hanno lanciato ufficialmente il Green Education Project in Thailandia, con l'obiettivo di sviluppare una nuova generazione di studenti con competenze green e digitalmente avanzati.

Il progetto, avviato nell'ambito dell'iniziativa Huawei TECH4ALL, porterà soluzioni di energia pulita e formazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in 11 scuole e centri comunitari tailandesi.

Un tetto alimentato a energia solare di recente installazione per il Banna District Learning Encouragement Center, uno dei primi due beneficiari del progetto, ha segnato il lancio ufficiale del progetto il 3 dicembre a Nakhon Nayok.

"Il Green Education Project è più di un progetto di responsabilità sociale aziendale (CSR): è un investimento a lungo termine nei giovani e nel futuro della Thailandia", ha affermato David Li, Ceo di Huawei Thailandia. "Combinando soluzioni energetiche pulite con la formazione pratica, puntiamo a creare un modello di crescita sostenibile e inclusione".

Dotando le scuole e le comunità di sistemi di energia rinnovabile e promuovendo competenze tecniche, il progetto mira a contribuire ad affrontare le principali sfide nei settori dell'istruzione e dell'energia in Thailandia, in particolare nelle aree rurali meno servite. Rientra anche nell'ambito di un più ampio impegno nazionale per l'innovazione green.

I primi due beneficiari del progetto forniranno una serie di competenze digitali e tecniche alle comunità locali nel campo dell'energia green e della sostenibilità.

Il potenziale del progetto didattico green della Thailandia è stato ben accolto dalle scuole e dagli insegnanti locali.

"Questo progetto è un esempio lampante di come la collaborazione tra aziende globali e scuole locali possa creare cambiamenti significativi. "Le attrezzature solari donate consentiranno ai nostri studenti di acquisire esperienza pratica nell'installazione e nella manutenzione di impianti di energia rinnovabile, il che garantirà loro un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro", ha affermato Tisakorn Klinbooppha, Direttore del Banna District Learning Encouragement Center.

Tre pilastri guidano il Green Education Project:

L'Huawei Digital Bus ha già fornito formazione gratuita su energia green, sensibilizzazione sulla criminalità informatica e telecomunicazioni agli studenti di Nakhon Nayok. Ad oggi, l'autobus ha visitato 10 province remote della Thailandia, fornendo a 4.500 studenti le conoscenze e le competenze necessarie per contribuire a costruire un futuro sostenibile.

L'impegno della Thailandia nell'adozione delle energie rinnovabili è in linea con l'attività del governo per modernizzare l'istruzione e dotare gli studenti di competenze pronte per il futuro. In questo contesto, JA Solar, partner del progetto TECH4ALL, si impegna a sostenere la transizione energetica della Thailandia, dotando gli studenti di conoscenze pratiche e apportando un cambiamento duraturo nelle comunità.

Guardando al futuro, Huawei, JA Solar e i partner amplieranno la portata del progetto, invitando più aziende a unirsi alla missione di fornire alla prossima generazione le competenze e gli strumenti necessari per creare una società thailandese sostenibile.

Informazioni su TECH4ALL

TECH4ALL è l'iniziativa e il piano d'azione a lungo termine di Huawei per l'inclusione digitale. Grazie a tecnologie e partnership innovative, TECH4ALL mira a favorire l'inclusione e la sostenibilità nel mondo digitale.

