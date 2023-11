Huawei lancia gli AP AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario per migliorare l'esperienza di rete dei clienti nei settori dell'istruzione, della sanità, della vendita al dettaglio e dell'industria manifatturiera

PARIGI, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- In occasione dell'evento Huawei Connect 2023, tenutosi oggi a Parigi, Huawei ha lanciato la sua soluzione WLAN All-Scenario, che promuove costantemente l'applicazione della tecnologia standard Wi-Fi 7 sul mercato aziendale e migliora di continuo l'esperienza di rete dei clienti nei settori dell'istruzione, della sanità, della vendita al dettaglio e della produzione.

Yangno-break space - U+00A0Chaobin, membro del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente di ICT Products and Solutions, ha dichiarato: ''I primi AP Wi-Fi 7 del settore supportano 120 canali simultanei di video ad alta definizione e forniscono una larghezza di banda continua di 10 Gbps''. Gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario si distinguono per l'elevatissima velocità del terminale singolo e la capacità di trasmissione dell'AP. Inoltre, gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 si avvalgono di molte tecnologie innovative, come l'antenna intelligente con zoom dinamico, il coordinamento multi-AP Coordinated Spatial Reuse (CoSR) e il roaming AI, per offrire una larghezza di banda wireless fino a 10 Gbps e consentire una pianificazione multimediale intelligente. In questo modo, un singolo AP AirEngine Wi-Fi 7 supporta fino a 120 utenti contemporanei ad alta densità nelle postazioni di lavoro, senza limitazioni di velocità o contese sulla larghezza di banda da parte dei servizi di download. Tutte queste caratteristiche rendono Huawei AirEngine Wi-Fi 7 la scelta ideale per gli uffici ad alta occupazione.

Huawei vanta una solida esperienza nel campo del Wi-Fi aziendale ed è uno dei principali contribuenti del Wi-Fi 4 e del Wi-Fi 7. Sui mercati aziendali europei, i prodotti Huawei AirEngine sono ampiamente utilizzati dall'istruzione, la sanità, la vendita al dettaglio, la produzione e in altri settori. Huawei si è sempre concentrata sull'esperienza, i requisiti e i punti problematici dei clienti per costruire reti Wi-Fi di alta qualità per le aziende, e ha accumulato riconoscimenti.

Recentemente, Huawei ha vinto il premio "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023" ai Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 per la sua soluzione di rete AirEngine Wi-Fi 7 di alta qualità collaudata sul campo. Si tratta del primo riconoscimento per il Wi-Fi 7, che riflette l'importanza che gli AP Huawei AirEngine Wi-Fi 7 hanno assunto per gli utenti aziendali a livello mondiale. Il 2023 è il primo anno in cui si assiste all'uso commerciale degli AP Wi-Fi 7, segnando la prima volta in cui questo ultimo standard Wi-Fi ha iniziato a essere davvero utile per le persone sia nel lavoro che nella vita quotidiana. Questo riconoscimento indica l'ampia stima per le idee innovative, le applicazioni collaudate sul campo e la leadership dei prodotti della serie AirEngine Wi-Fi di Huawei.

Inoltre, seguendo la tendenza all'evoluzione del Wi-Fi, Huawei ha già preparato la prossima tendenza: Evoluzione del campus Multi-GE.

Dato che il Wi-Fi 7 offre una maggiore larghezza di banda, le reti dei campus devono potersi permettere questo traffico, motivo per cui è prevista un'evoluzione multi-Ge del campus. Con la transizione dagli switch di accesso 1Ge all'accesso 2,5Ge, questa scelta è dettata da due ragioni principali: Il 2,5Ge è in grado di gestire il traffico Wi-Fi 7 e di supportare tutti i tipi di dispositivi che utilizzano 2,5Ge, 1Ge, 100Mb e 10Mb. Inoltre, ciò consente ai clienti di mantenere il cablaggio attuale, qualora non sia possibile sostituirlo immediatamente, offrendo una transizione più agevole al Wi-Fi 7.

In prospettiva, Huawei continuerà a immergersi nelle reti Wi-Fi aziendali e a collaborare con le imprese globali per esplorare casi d'uso del Wi-Fi più innovativi nei luoghi di lavoro aziendali, nella produzione e nella manifattura, nell'istruzione, nella sanità e in altri settori. L'azienda sfrutterà ulteriormente l'enorme potenziale delle reti Wi-Fi e di altre innovazioni per guidare la trasformazione digitale delle industrie.

