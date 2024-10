Huawei lancia nuovi prodotti e soluzioni per il mercato commerciale e collabora con i partner per accelerare l'intelligenza digitale per le PMI

DUBAI, EAU, 20 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Durante la 44esima edizione di GITEX GLOBAL, una delle più grandi esposizioni tecnologiche al mondo, si è tenuto l'Huawei Commercial Market Summit sul tema "Unire le forze con i partner per amplificare l'intelligence per le PMI". In occasione dell'evento Huawei ha lanciato 17 nuovi prodotti e 6 nuove soluzioni pensate per il mercato globale delle PMI. Huawei ha inoltre condiviso i risultati ottenuti grazie al continuo investimento strategico nel mercato commerciale, sottolineando che continuerà a seguire un approccio incentrato sui partner. Huawei si impegna a collaborare con i partner per servire centinaia di migliaia di clienti nel mercato commerciale.

Nel suo discorso di apertura Ernest Zhang, Presidente del business sviluppo partner e commerciale & distribuzione nel business vendite presso Huawei, ha affermato: "Nell'ultimo anno Huawei ha registrato una rapida crescita nel mercato commerciale in termini di numero di partner e clienti nonché di fatturato complessivo. Huawei aderirà fermamente alla sua strategia di mercato commerciale guidata dai partner, con i quali collaborerà per acquisire conoscenze approfondite sulle esigenze dei clienti in tutti i settori e relativi scenari, sviluppare prodotti più competitivi e soluzioni basate sui vari scenari, costruire un sistema di partnership reciprocamente vantaggioso e valorizzare le capacità digitali e intelligenti dei partner, in modo da raggiungere il successo insieme a loro nel futuro digitale e intelligente del mercato commerciale".

Peter Zhang, Direttore business commerciale nel business vendite aziendali presso Huawei ha affermato: "Sfruttando la profonda competenza tecnica di Huawei nel campo ICT e decenni di esperienza nella trasformazione digitale, abbiamo lanciato oltre 300 prodotti innovativi e soluzioni basate su scenari per il mercato commerciale. Attraverso la piattaforma HUAWEI eFly abbiamo supportato digitalmente i nostri partner nell'espansione del loro business con i clienti aziendali. La politica riguardante i partner Huawei nel mercato commerciale è quella di creare un ecosistema incentrato sui partner e affidabile, in modo che i partner possano ottenere maggiori vantaggi, incentivi e profitti".

Questa volta sono stati lanciati 17 nuovi prodotti e 6 nuove soluzioni per l'istruzione, la sanità, la produzione, le PMI e altri settori chiave. Ad esempio, per il settore dell'istruzione, il nuovissimo IdeaHub K3 ridefinisce le esperienze di interazione in classe; per il settore manifatturiero, la soluzione costituita da una rete di fabbriche di alta qualità appena aggiornata diventa una solida base per una produzione flessibile; per le PMI, la soluzione semplificata del data center all-flash offre un'infrastruttura IT full-stack di prim'ordine; e per i provider di servizi gestiti (MSP) nel mercato commerciale, vengono offerte diverse soluzioni caratterizzate da facilità di vendita, consegna, O&M e crescita.

Al summit Yusuf Ahmed, Ceo KEMS Zajil Telecom, il più grande fornitore di servizi Internet del Kuwait, ha raccontato come le aziende del Kuwait stiano abbracciando attivamente la trasformazione globale anything-as-a-service (XaaS) e come KEMS Zajil Telecom abbia sfruttato le tecnologie all'avanguardia di Huawei per offrire ai clienti soluzioni basate sul cloud flessibili, diversificate e innovative. Richard Pearson, Cpdo SIBCA negli Emirati Arabi Uniti, ha spiegato che si sta diffondendo un crescente riconoscimento dei concetti "green" e "intelligente" nonché dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche in tutti i settori. SIBCA spera che la sua cooperazione con Huawei possa essere ampliata dagli attuali settori – network, storage e altri prodotti – ai data center, al cloud e all'IA, per promuovere congiuntamente un'edilizia più ecologica e intelligente nel prossimo futuro.

Con oltre tre decenni di profonda conoscenza del settore ICT, Huawei ha maturato una vasta esperienza nella trasformazione digitale e si impegna a diventare il principale fattore trainante per il rapido sviluppo delle PMI nell'era digitale. Guardando al futuro, Huawei continuerà a collaborare con partner globali per innovare insieme, condividere il successo e creare una brillante economia digitale per le PMI clienti di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Huawei per il mercato commerciale vedere https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533834/Ernest_Zhang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533835/Peter_Zhang.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-nuovi-prodotti-e-soluzioni-per-il-mercato-commerciale-e-collabora-con-i-partner-per-accelerare-lintelligenza-digitale-per-le-pmi-302281149.html