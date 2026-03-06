circle x black
Huawei lancia una piattaforma dati AI per collegare modelli e valore aziendale

06 marzo 2026
BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del lancio dei prodotti e delle soluzioni Huawei durante il MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, Presidente della linea di prodotti Huawei Data Storage, ha presentato ufficialmente la piattaforma dati IA di Huawei. La piattaforma integra tecnologie di generazione e recupero delle conoscenze, cache KV (chiave-valore) per l'accelerazione dell'inferenza, l'estrazione e il richiamo della memoria, nonché il software Unified Cache Manager (UCM). Colma il divario tra modelli e valore aziendale.

Nonostante il rapido progresso dell'IA, la maggior parte dei modelli di IA non è ancora completamente integrata nei servizi principali. Ciò è dovuto in gran parte alla maggiore attenzione rivolta alla formazione rispetto all'inferenza, che è la chiave per l'adozione dei modelli. È necessario migliorare l'elaborazione dei dati per affrontare sfide quali le allucinazioni dell'IA, la lentezza della risposta e i vincoli di capacità nell'inferenza.

Huawei Data Storage ha lanciato ufficialmente una piattaforma dati IA "3+1" per affrontare queste sfide:

Converte le risorse multimodali in conoscenze ad alta precisione attraverso l'analisi multimodale senza perdita di dati e la codifica a livello di token, garantendo un'accuratezza di recupero superiore al 95%.

Applica un tiering e una gestione intelligenti per la cache KV, in modo da ampliare notevolmente la finestra di contesto e ridurre l'elaborazione ridondante. Ciò si traduce in una riduzione del 90% del tempo al primo token (TTFT), migliorando significativamente la velocità delle risposte dell'IA.

È in grado di estrarre con precisione i dati storici e l'esperienza e di accumularli in memorie richiamabili. Questo meccanismo di memoria rende i modelli più intelligenti con l'uso.

Gestisce i dati di memoria a tre livelli di cache per pianificare in modo intelligente la base di conoscenza, la cache KV e il banco di memoria.

La piattaforma dati AI di Huawei fornisce la modalità appliance per l'implementazione greenfield e la modalità indipendente per l'implementazione in evoluzione. La modalità appliance utilizza il sistema OceanStor A800. Ciò garantisce prestazioni ottimali e scalabilità flessibile. La modalità indipendente utilizza l'architettura dei nodi del motore dati IA + lo storage OceanStor Dorado. È possibile aggiungere nodi del motore dati per aggiornare i sistemi esistenti, proteggere gli investimenti precedenti e consentire una trasformazione fluida dell'IA per le aziende.

"Huawei continuerà ad approfondire l'innovazione tecnologica. Con la piattaforma dati IA che funge da ponte, trasformeremo le capacità del modello in reale valore aziendale", ha affermato Yuan Yuan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg

