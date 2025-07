Huawei nominata Gartner® Peer InsightsTM Customers' Choice 2025 per le piattaforme di storage di file e oggetti per il quarto anno consecutivo

SHENZHEN, Cina, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei è stata riconosciuta come Customers' Choice per il quarto anno consecutivo nel report "Voice of the Customer" di Gartner Peer Insights™ 2025 per quanto riguarda le piattaforme di storage di file e oggetti. Secondo il rapporto Gartner, Huawei ha conquistato la valutazione complessiva più alta (5,0/5,0), il maggior numero (147) di recensioni e una disponibilità a consigliare del 99% per il suo OceanStor Scale-Out Storage al 31 gennaio 2025.

"Voice of the Customer" è un documento che sintetizza le recensioni di Gartner Peer Insights in informazioni utili agli acquirenti di tecnologie e servizi. Questa prospettiva aggregata curata da pari, in combinazione con le singole recensioni dettagliate, è complementare alla ricerca degli esperti Gartner e può svolgere un ruolo fondamentale nel processo di acquisto. I pari sono revisori verificati di un prodotto o servizio tecnologico, che non solo valutano l'offerta, ma forniscono anche feedback preziosi da considerare prima di prendere una decisione di acquisto.

In totale, 11 fornitori sono stati riconosciuti dai pari nel report "Voice of the Customer" e Huawei è stata valutata dai clienti nei settori delle telecomunicazioni, della finanza, dell'istruzione, della sanità, dell'energia e della produzione nelle regioni Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente.Riteniamo che questo riconoscimento dimostri l'affermazione e la fiducia dei nostri clienti globali nella competitività globale, nelle dimensioni del mercato e nella qualità del servizio post-vendita di Huawei OceanStor Scale-Out Storage.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a dare priorità all'orientamento al cliente e a impegnarsi nell'innovazione, come ad esempio nei supporti di storage all-flash e nelle soluzioni data lake, per aiutare gli utenti a creare infrastrutture dati più ecologiche, più efficienti e più flessibili in futuro.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni Huawei Data Storage visitare la pagina: https://e.huawei.com/it/prodotti/archiviazione/archiviazione-scalabile

Gartner, "Voice of the Customer" per le piattaforme di storage di file e oggetti, 23 maggio 2025

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali basate sulle loro esperienze personali e non devono essere interpretati come affermazioni di fatto, né rappresentano i punti di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca Gartner rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

GARTNER e PEER INSIGTHS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

