Huawei partecipa al primo incontro di persona del gruppo di lavoro sull'architettura dell'Internet of Things (IoT) riguardo a IEEE P2413.2, lo standard per l'architettura di riferimento per la distribuzione di energia IoT (PDIoT)

MILANO, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il 23 ottobre 2024 si è tenuto a Milano il primo incontro di persona del gruppo di lavoro sull'architettura dell'Internet of Things (IoT) riguardante IEEE P2413.2, lo standard per l'architettura di riferimento per la distribuzione di energia IoT (PDIoT). Nel corso dell'incontro i rappresentanti della rete elettrica statale cinese e di diverse aziende elettriche europee hanno discusso le linee guida dello standard IEEE P2413.2, l'architettura di riferimento IDS e i requisiti funzionali cloud-edge-device-pipe, hanno condiviso i risultati delle ricerche più recenti e hanno presentato proposte chiave.

Nel corso dell'incontro sono state presentate la proposta per le caratteristiche principali dell'architettura PDIoT e la proposta della prima versione standard. Ciò segna un progresso fondamentale compiuto dal gruppo di lavoro nel promuovere l'architettura PDIoT verso standard internazionali e l'inizio ufficiale della formulazione dello standard internazionale PDIoT.

Gli standard sono la pietra angolare su cui si fonda qualsiasi settore e sono un strumento utilissimo per promuoverne la digitalizzazione. Contribuiscono a favorire la collaborazione e la cooperazione in ogni fase della digitalizzazione, unificando le aspettative per le interfacce e guidando i percorsi tecnici. Guidano inoltre la direzione dell'innovazione tecnologica e incoraggiano le imprese a esplorare nuove tecnologie e modelli per adattarsi alle esigenze del mercato e alla trasformazione del settore.

L'IEEE è la più grande organizzazione professionale tecnica al mondo, composta da 460.000 membri da oltre 190 paesi. L'IEEE Standards Association è un organismo di normazione globale in cui diverse comunità di esperti si concentrano sulla formulazione di standard riguardanti aree tecnologiche emergenti quali IA, etica dell'IA, tecnologia quantistica, metaverso nonché standard relativi a dispositivi elettrici, metodi di sperimentazione, componenti originali, simboli, definizioni e metodi di prova. L'organizzazione è una fonte fondamentale di standard globali rilevanti per il mercato in molti settori tecnologici emergenti e critici.

Il nuovo sistema energetico deve affrontare sfide legate alla struttura dell'energia green, al controllo flessibile della rete elettrica, al consumo energetico interattivo, all'accumulo di energia coordinato e interattivo sui lati produzione-rete-carico e al complesso sistema di transazione elettricità-carbonio. La digitalizzazione e dati approfonditi sono fondamentali per affrontare queste sfide.

PDIoT è un componente fondamentale delle reti intelligenti. Utilizza dispositivi e sistemi altamente interconnessi per implementare una distribuzione efficiente dell'energia e una gestione ottimizzata. La riunione del gruppo di lavoro sugli standard si è concentrata sul PDIoT. Huawei e altri membri del gruppo di lavoro hanno proposto la bozza, l'architettura IDS e le funzioni cloud-pipe-edge-device. Shaanxi, parte della rete elettrica statale, ha assunto la guida fornendo 14 scenari applicativi per l'architettura PDIoT.

Jason Li, Presidente Global Marketing & Solutions del business Electric Power Digitalization di Huawei, ha affermato che per affrontare le sfide del nuovo sistema energetico del futuro sono fondamentali sia un ambiente aperto e cooperativo sia un'architettura standard internazionale unificata. "Sulla base della piattaforma standard IoT IEEE P2413, Huawei collabora con aziende energetiche globali, vari partner dell'ecosistema e l'IEEE Standards Association per stabilire un quadro applicabile a livello globale, aperto e sostenibile. "Ciò non solo promuoverà lo sviluppo intelligente delle reti di distribuzione dell'energia e lo sviluppo coordinato del settore energetico, ma fornirà anche una base di innovazione tecnica per i futuri sistemi energetici", ha spiegato. L'architettura standard contribuirà inoltre alla transizione energetica globale e allo sviluppo sostenibile.

La formulazione degli standard internazionali IEEE P2413.2 PDIoT in questa riunione intende soddisfare requisiti specifici di distribuzione di energia nel contesto della trasformazione digitale del settore energetico globale e aiutare le comunicazioni su linea elettrica ad alta velocità (HPLC) a svolgere un ruolo più importante nel settore energetico.

