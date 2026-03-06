Huawei presenta 115 vetrine per l'Industrial Intelligence con clienti globali e lancia 22 soluzioni di Industrial Intelligence con i partner, in occasione del MWC 2026

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Durante il MWC di Barcellona 2026, Huawei ha presentato 115 vetrine per l'Industrial Intelligence, insieme ai suoi clienti, durante l'Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026. Il summit, intitolato Advancing Industrial All Intelligence, è stato organizzato da Huawei per analizzare nuove pratiche nell'ambito dell'Industrial Intelligence insieme a clienti, partner e colleghi. Inoltre, Huawei ha annunciato il lancio degli aggiornamenti della sua struttura partner SHAPE 2.0. Huawei ha, inoltre, presentato 22 nuove soluzioni di industrial intelligence in collaborazione con i partner per i settori dell'energia elettrica, della produzione e della vendita al dettaglio, della finanza, dei trasporti, del petrolio e del gas, degli ISP, dei media, dei servizi pubblici e delle città intelligenti.

Huawei ha proposto iACT Pathway: un framework di intelligence replicabile

Le tecnologie di IA hanno fatto rapidi progressi nell'ultimo anno, con modelli di ragionamento e flussi di lavoro basati su agenti che stanno maturando, e l'IA fisica, che sta iniziando davvero a decollare. Grazie a ciò, gli strumenti di IA hanno iniziato a entrare negli scenari di produzione essenziali, consentendo alle applicazioni di passare dai progetti pilota all'utilizzo su larga scala. Gli AI Agent sono ora anche in grado di comprendere meglio e interagire con il mondo fisico, e di prendere decisioni in modo autonomo.

Huawei ha introdotto l'ACT Pathway e tre passaggi fondamentali indicati nel framework ACT sono obbligatori per conseguire un'industrial intelligence completa. Il primo passaggio è "valutare scenari di alto valore". Huawei ha aiutato i clienti a individuare oltre 1.000 scenari di produzione fondamentali in cui l'IA può svolgere un ruolo significativo. Il secondo è "calibrare i modelli di IA con dati verticali di alta qualità". Huawei ha creato un framework di sicurezza IA a 6 livelli in modo da garantire che ogni fase del ciclo di vita dell'IA sia sicura e affidabile. Il terzo è "trasformare le attività aziendali con i talenti nell'intelligenza artificiale". Sono necessari talenti che comprendano sia il settore che l'IA. Huawei ottiene questo risultato tramite tre aree: programmi di esercitazioni pratiche, community open source CANN, community verticali di settore su Huawei Cloud e ICT Academies.

Huawei ha collaborato con i clienti per lanciare vetrine globali di industrial intelligence

Durante il summit, diversi clienti Huawei si sono uniti sul palco per lanciare 115 vetrine globali per l'industrial intelligence, tra cui dirigenti di Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales e del Digital Intelligent Research Institute (CNPC) di PetroChina (Pechino), dando un punto di riferimento alle organizzazioni di vari settori per intraprendere il percorso verso l'intelligence.

Huawei ha aggiornato la struttura partner SHAPE 2.0

Huawei ha aggiornato la struttura partner SHAPE 2.0 con l'IA come motore principale, che include cinque aggiornamenti di grande importanza:

Il primo riguarda gli aggiornamenti dei prodotti basati sull'IA. Huawei sta integrando l'IA nei prodotti e nelle soluzioni offerti, come i nuovi agenti di rete, ora in grado di automatizzare la localizzazione dei guasti e l'ottimizzazione della rete per rendere O&M più efficiente.

In secondo luogo, Huawei ha potenziato il suo meccanismo di innovazione congiunta. I partner possono utilizzare AgentArts su Huawei Cloud, una soluzione completa, che sviluppa agenti e soluzioni di IA per il settore.

Il terzo è aiutare i partner a sviluppare capacità di IA. Huawei ha definito una serie di standard per le capacità dell'IA e ha lanciato oltre 20 nuovi corsi di certificazione in tale ambito. E ha in programma di sostenere oltre 1.000 partner nell'ottenere la certificazione IA.

Il quarto è rendere la cooperazione più efficiente grazie all'IA. Huawei fornisce diversi strumenti di IA per aiutare i partner a incrementare la produttività, come la configurazione assistita dall'IA e la chat HUAWEI eKit per un supporto tecnico.

Il quinto è creare maggiori opportunità di crescita con l'IA. Huawei impiega oltre 3.000 esperti di IA per scenari specifici e lancia progetti di riferimento per la trasformazione intelligente in 38 settori. Le sue soluzioni integrate con l'IA, come il server Atlas 850, consentono ai partner di creare in modo efficiente le proprie soluzioni di IA all-in-one.

Al summit, Huawei ha presentato 22 delle sue ultime soluzioni di industrial intelligence, sviluppate insieme ai partner.

Clienti e partner a livello globale hanno condiviso pratiche innovative al summit

Len De Villiers, Chief Technology and Information Officer di Eskom, ha dichiarato al summit: "L'elettricità sostenibile supporta la crescita economica, riduce la povertà e migliora gli standard di vita.} Eskom continua a svolgere un ruolo essenziale nel trasformare vite grazie al suo notevole contributo all'economia del Sudafrica. La strategia e il piano di ristrutturazione di Eskom hanno come obiettivi la sostenibilità a livello finanziario e operativo, la modernizzazione del sistema energetico e la transizione energetica. Grazie alla disaggregazione, Eskom diventerà più agile e attirerà i finanziamenti necessari per realizzare il futuro panorama in ambito energetico e la crescita economica."

Ng Wun-kit, Preside della Pui Kiu Middle School di Hong Kong, Cina, ha dichiarato al summit: "La visione della Pui Kiu Middle School nell'era dell'IA è essere leader e pioniere dell'istruzione basata sull'IA, sfruttando la tecnologia per offrire un apprendimento personalizzato e intelligente, e preparare leader pronti per il futuro con prospettive a livello globale e menti creative. Abbiamo già implementato un Corso di conoscenze generali sull'IA, una Classe Intelligente potenziata dall'IA e un Campus intelligente e sicuro. Lanceremo la soluzione Global Model School of Huawei AI Education Center (AIEC), e non vediamo l'ora di condividere il nostro percorso di trasformazione e le nostre metodologie collaudate con la comunità internazionale."

Hoy-Jin Lee, Vice President of Sales di Solum Europe GmbH, ha dichiarato al summit: "Grazie alla gamma ESL più ampia del settore, Solum è in grado di ottimizzare qualsiasi ambiente di vendita. Abbiamo sviluppato insieme una piattaforma infrastrutturale della vendita al dettaglio all-in-one, unificando l'infrastruttura delle telecomunicazioni e l'ESL in una sola architettura scalabile ed economica. Questa soluzione è dotata di un gateway unificato, che supporta LTE, Wi-Fi ed ESL, senza un AP ESL dedicato; offre un'implementazione preintegrata e pronta all'uso e un'architettura di rete indipendente e sicura, in grado di contribuire a ridurre il costo totale di proprietà (TCO) fino al 55% e a generare risparmi fino al 33% per i negozi di grandi dimensioni".

Nell'area espositiva Enterprise Business nel padiglione 1, sono stati allestiti 98 stand espositivi e 51 demo interattive per dimostrare l'impegno di Huawei nei confronti della trasformazione intelligente e l'infrastruttura digitale innovativa, presentando a clienti e partner prodotti, soluzioni e pratiche globali nell'ambito della trasformazione intelligente industriale di recente sviluppo.

Inoltre, Huawei ha allestito un'area espositiva dedicata ai partner per illustrare politiche, strumenti, soluzioni commercializzabili e prodotti di punta recenti.

