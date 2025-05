Huawei presenta a Berlino la sua nuova linea di dispositivi indossabili, inaugurando una nuova era per la tecnologia indossabile

BERLINO, 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei ha annunciato oggi a Berlino, in occasione del suo evento di Lancio di prodotti innovativi, una serie di novità e tecnologie pionieristiche a tema "Fashion Next". Combinando innovazioni tecnologiche all'avanguardia con intuizioni uniche in fatto di moda ed estetica, Huawei sta dando forma a una visione del futuro più smart ed elegante.

HUAWEI WATCH 5 segna un balzo in avanti nell'innovazione grazie al nuovo design interattivo

Il nuovissimo HUAWEI WATCH 5 introduce innovazioni che rivoluzionano le capacità di interazione intelligente. Dotato del rivoluzionario sistema HUAWEI TruSense, lo smartwatch integra la nuova tecnologia di rilevamento multiplo X-TAP, con Modulo di sensori distribuiti. Questa configurazione avanzata consente agli utenti di monitorare facilmente lo stato di salute, tramite misurazioni da effettuare con un solo tocco, garantendo informazioni più accurate, rapide e complete. Inoltre, il controllo mediante gesti è stato migliorato per supportare i gesti "Double Slide" e "Double Tap", offrendo agli utenti opzioni di interazione intuitive. HUAWEI WATCH 5 debutta nei colori esclusivi Purple e Sand Gold, che riflettono uno stile sofisticato e distintivo.

HUAWEI WATCH 5 ripensa i dispositivi indossabili, annunciando un nuovo futuro fatto di monitoraggio della salute di livello superiore ed esperienze più intelligenti per i consumatori di tutto il mondo.

Presentati nuovi prodotti di punta: una fusione di tecnologia ed estetica

Oltre a HUAWEI WATCH 5, hanno fatto il loro debutto anche altri prodotti di punta, tra cui la serie HUAWEI WATCH FIT 4, HUAWEI FreeBuds 6 e HUAWEI MatePad Pro da 12,2 pollici.

La serie HUAWEI WATCH FIT 4 rimane fedele al suo caratteristico design quadrato, promuovendo al contempo la filosofia "Fashion Active": uno stile di vita energico e attento alla salute che consente agli utenti di fare movimento in tutta sicurezza e vivere attivamente. Estremamente confortevole, ultrasottile e leggero, HUAWEI WATCH FIT 4 Pro vanta uno spessore di 9,3 mm. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro supporta inoltre gli sport all'aria aperta di livello professionistico, come il trail running professionale, le immersioni fino a 40 metri di profondità e la modalità campo da golf, potenziata dal sistema HUAWEI TruSense per un'esperienza di gestione della salute completa e più intelligente.

HUAWEI FreeBuds 6 rappresentano i primi auricolari Open-Fit di HUAWEI del settore dotati di doppo driver magnetico e supportano la trasmissione audio lossless a 2,3 Mbps. Dotati di tecnologia di cancellazione del rumore per chiamate stabili e chiare e di un raffinato design a goccia, gli auricolari offrono un'esperienza audio fluida e immersiva.

HUAWEI MatePad Pro 2025 da 12,2 pollici integra un innovativo display Tandem OLED PaperMatte, che aumenta significativamente la luminosità dello schermo e potenzia le capacità antiabbagliamento e antiriflesso. In abbinamento alla tastiera Huawei Glide e all'applicazione HUAWEI Notes aggiornata, HUAWEI MatePad Pro 2025 da 12,2 pollici porta la produttività a nuovi livelli.

Active Rings: ispirare un nuovo modo di godersi ogni momento di una vita attiva

In risposta al crescente interesse globale per il fitness, Huawei ha evoluto la sua campagna "Light Up Your Rings" in "Active Rings", costruita intorno alla filosofia "Enjoy Your Moment". Con oltre 100 modalità sportive disponibili nei suoi dispositivi indossabili, Huawei consente agli utenti di tutte le età e livelli di forma fisica di rimanere attivi e di adottare un comportamento sano in base al proprio stile di vita.

Secondo l'ultimo rapporto di IDC, Huawei si è classificata al primo posto a livello mondiale per tasso di crescita annuo delle spedizioni di dispositivi indossabili nel 2024 e ha mantenuto la prima posizione nella quota di mercato cinese per sei anni consecutivi. I dispositivi indossabili Huawei continuano a dettare le tendenze in fatto di stili di vita attenti alla salute e alla moda, diventando un simbolo iconico di stile personale in tutto il mondo.

