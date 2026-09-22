Huawei presenta l'architettura di riferimento WAN intelligente per gli ISP

—Rafforzamento della base di connettività per i servizi IA degli ISP

SHANGHAI, 22 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il 17 settembre, durante HUAWEI CONNECT 2026, si è svolta a Shanghai la tavola rotonda dal tema "Intelligent WAN, Fortifying the AI Services Connectivity Foundation for ISPs". L'evento ha riunito esperti e partner ISP globali che hanno esplorato le tendenze, le soluzioni e le migliori pratiche del settore. In occasione della tavola rotonda, Huawei ha svelato la sua architettura di riferimento WAN intelligente per sbloccare il potenziale dell'IA e della potenza di calcolo nell'era intelligente.

Wayne Zhou, Vicepresidente della BU ISP Computing and Network Infrastructure di Huawei, ha sottolineato che la commercializzazione dell'IA sta accelerando, consentendo agli operatori con ingenti patrimoni di monetizzare le loro capacità attraverso servizi snelli. Nuove tendenze stanno rimodellando il settore ISP. Andando oltre la semplice fornitura di linee dati, gli ISP stanno sfruttando i nodi edge e i loro vantaggi unici per integrare la connettività, il calcolo e le API, passando dalla vendita di larghezza di banda alla fornitura di servizi IA. Nel frattempo, stanno costruendo una WAN unificata, intelligente e orientata ai servizi per migliorare la prontezza dell'IA e trainare la continua evoluzione.

Ado, CEO del settore Wide Area Network di Huawei, ha presentato l'architettura di riferimento WAN intelligente. Ha osservato che l'IA agentica sta alimentando tre cambiamenti di rete: le connessioni passano dagli esseri umani agli agenti; i modelli di traffico passano dal traffico downlink elevato al traffico uplink massivo; e l'assicurazione dell'esperienza di rete si espande da applicazioni specifiche all'intero flusso di lavoro degli agenti. Per affrontare e sfruttare questi cambiamenti, gli ISP devono rafforzare le loro reti. Ha proposto di dare priorità a tre pilastri strategici: in primo luogo, costruire un'architettura di riferimento convergente IP+Optical gerarchica, modulare e standardizzata. Ciò consente agli ISP di espandere rapidamente la loro presenza, fornire servizi e migliorare la resilienza della rete, accelerando il lancio dei servizi IA. In secondo luogo, concentrarsi sull'esperienza utente end-to-end per trasformare le capacità di rete in servizi differenziati definibili, misurabili ed erogabili. Ciò traina la monetizzazione sia delle capacità di rete che dell'IA. Terzo, aumentare le capacità di gestione e manutenzione intelligenti. Attraverso strumenti come la Network Digital Map, l'agente di individuazione degli errori e l'assistente IA, gli ISP possono ridurre significativamente le spese operative (OPEX) e migliorare l'efficienza di gestione e manutenzione. Ha anche proposto una roadmap di sviluppo per le WAN di riferimento, che aiutino gli ISP a cogliere nuove opportunità di crescita nell'era dell'IA.

In occasione della tavola rotonda, Lintasarta Indonesia, SiliconFlow China e Telconet Ecuador hanno condiviso i loro servizi di IA e le loro informazioni sulla distribuzione di reti intelligenti. Gli esperti ISP partecipanti hanno fornito approfondimenti preziosi, fornendo orientamenti attuabili per la pianificazione e l'implementazione della rete nell'era dell'IA.

In prospettiva futura, Huawei continuerà a rafforzare le proprie innovazioni e l'investimento nei campi degli ISP e della rete di calcolo, collaborando con i clienti per inaugurare un nuovo futuro intelligente.

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