Huawei presenta sei progetti di riferimento nel settore elettrico mondiale e promuove un nuovo sistema energetico attraverso l'integrazione tra IA ed energia

SHANGHAI, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di HUAWEI CONNECT 2026, Huawei ha organizzato il Global Electric Power Summit 2026, dal titolo «IA × Energia: verso un nuovo sistema elettrico» (AI × Energy: Unlocking a New Power System). Oltre 600 rappresentanti di aziende elettriche di tutto il mondo, organizzazioni di settore, partner tecnologici e organi di informazione si sono riuniti per esplorare nuove modalità di integrazione tra transizione energetica, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Durante il vertice, Huawei e le aziende elettriche partner hanno inoltre presentato sei progetti di riferimento a livello mondiale, illustrando applicazioni concrete delle tecnologie digitali e intelligenti lungo l'intera filiera elettrica, dalla produzione al consumo di energia, sia sul mercato cinese sia a livello internazionale. L'iniziativa segna un importante passo avanti per il settore elettrico, verso il superamento di un modello in cui le tecnologie digitali svolgono principalmente una funzione di supporto e l'affermazione di una collaborazione più stretta tra infrastrutture energetiche e capacità di calcolo.

Il panorama energetico mondiale sta attraversando una profonda trasformazione. La generazione distribuita da fonti rinnovabili assume un ruolo sempre più importante nel ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti esterni, rafforzare la resilienza delle reti elettriche e garantire l'accesso universale all'elettricità.

Philippe Adam, Segretario generale del Consiglio internazionale dei grandi sistemi elettrici (CIGRE), ha dichiarato nel suo intervento: «Il settore elettrico sta attraversando una trasformazione di vasta portata, trainata dalla transizione energetica, dai centri dati dedicati all'intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione».

Di fronte alle sfide interconnesse della transizione verso le energie rinnovabili, della trasformazione digitale e intelligente e della mancanza di accesso all'elettricità per 700 milioni di persone nel mondo, l'intelligenza artificiale è diventata uno strumento indispensabile per affrontare le esigenze di evoluzione del sistema elettrico. Secondo Huawei, le reti di distribuzione in bassa tensione, che rappresentano uno dei principali punti critici del sistema elettrico, diventeranno un ambito prioritario di applicazione dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni. Per superare le attuali difficoltà nella gestione delle reti di bassa tensione è necessario adottare un approccio sistematico che garantisca una maggiore visibilità sul loro funzionamento e un controllo più efficace delle infrastrutture. Tale approccio si basa su sei capacità fondamentali: osservabilità, misurabilità, controllabilità, regolabilità, possibilità di scambio dell'energia sul mercato e tracciabilità. Tutte contribuiscono a garantire la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

David Sun, Amministratore delegato della divisione Huawei per la digitalizzazione del settore elettrico, ha dichiarato: «Il principio alla base di una maggiore visibilità sulle reti di bassa tensione è semplice: disporre più rapidamente di dati di migliore qualità, con un rapporto costi-benefici più favorevole. Per realizzare un nuovo sistema elettrico, il settore deve concentrarsi su tre priorità fondamentali: investire innanzitutto nelle competenze digitali, nelle infrastrutture digitali e nella componente digitale della base degli asset regolati (RAB)».

Dalle applicazioni concrete ai risultati: sei progetti di riferimento nel mondo dimostrano il successo della trasformazione digitale e intelligente

Durante il Global Electric Power Summit sono stati presentati sei progetti di riferimento a livello mondiale: la rete elettrica digitale e intelligente di CEMIG, in Brasile; l'area dimostrativa dedicata al nuovo sistema elettrico presso l'ufficio di distribuzione dell'energia elettrica di Baiyun, a Guangzhou, appartenente a China Southern Power Grid, che integra il funzionamento della rete di distribuzione e delle microreti; i sistemi di diagnosi intelligente e gestione operativa avanzata della nuova rete di distribuzione elettrica di Shaoshan, nella provincia cinese dello Hunan; le soluzioni intelligenti per la fornitura e il consumo di energia elettrica nella provincia cinese dello Jiangxi; la stazione digitale di conversione per la trasmissione di energia elettrica in corrente continua ad altissima tensione (UHVDC) da ±800 kV di Shaoxing, nella provincia cinese dello Zhejiang; e la rete di telecomunicazioni a servizio del sistema elettrico nella provincia cinese del Liaoning. Nel loro insieme, questi progetti illustrano esperienze concrete di trasformazione digitale e intelligente in diversi ambiti applicativi, coprendo tutte le fasi del sistema elettrico nell'era dell'intelligenza artificiale.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a valorizzare le proprie competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Attraverso un modello articolato su tre livelli, indicatori di misurazione, architetture e tecnologie, l'azienda collaborerà con le imprese elettriche di tutto il mondo, gli organismi di normazione e i partner della filiera per promuovere l'innovazione, favorire la modernizzazione del settore elettrico e contribuire alla crescita dell'intero ecosistema industriale.

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