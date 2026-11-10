Huawei riconosciuta come leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per i servizi di consumo di piattaforme infrastrutturali

Sintesi riepilogativa:

SHENZHEN, Cina, 10 novembre 2026 /PRNewswire/ -- La società di analisi nel campo aziendale e tecnologico Gartner® ha pubblicato il Magic Quadrant™ 2026 per i servizi di consumo di piattaforme infrastrutturali. Huawei è stata collocata nel Leaders Quadrant, unico fornitore non nordamericano a conquistare tale riconoscimento.

Il report valuta in modo esauriente i fornitori in base alle capacità della loro piattaforma di infrastruttura IT, alla fornitura orientata ai servizi e alla gestione delle operazioni. Sulla base di 18 anni di esperienza tecnica, la soluzione dei data center DCS di Huawei integra capacità di archiviazione, calcolo, rete, virtualizzazione, dati e IA e gestione intelligente per accelerare la trasformazione digitale e intelligente delle imprese. Questa soluzione IT all'avanguardia utilizza la virtualizzazione eSphere per offrire un pooling e una pianificazione efficienti delle risorse di archiviazione, di calcolo e di rete. Inoltre, la piattaforma di modelli ModelEngine e la piattaforma di agenti Nexent aiutano i clienti ad accelerare l'implementazione di modelli e applicazioni di agenti. Offrendo prestazioni, affidabilità e scalabilità elevate, l'archiviazione dei dati OceanStor supporta nativamente più protocolli come blocco, file e oggetto. Supporta anche una protezione completa dei dati attraverso soluzioni che includono una configurazione attiva-attiva all'interno della città, il disaster recovery remoto e la protezione ransomware multilivello. La piattaforma di gestione iMaster DME unificata di Huawei fornisce archiviazione, calcolo e altre risorse orientate ai servizi, offrendo ai clienti una nuova esperienza AgenticOps.

Huawei DCS è già stata scelta da oltre 15.000 clienti provenienti da oltre 170 Paesi e regioni, che coprono settori chiave come il governo, la finanza, l'assistenza sanitaria, la produzione e gli operatori. Guardando al futuro, Huawei DCS continuerà a dare priorità alle esigenze dei clienti e a lavorare a stretto contatto con i partner dell'ecosistema per aiutare le imprese a costruire un'infrastruttura IT efficiente e affidabile, migliorare l'esperienza di servizio, aumentare l'efficienza delle operazioni e raggiungere un successo condiviso nell'era intelligente.

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