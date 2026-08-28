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Huawei riconosciuta come leader nel Magic QuadrantTM di Gartner per le piattaforme di storage aziendali, 2026

28 agosto 2026 | 11.42
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Sintesi riepilogativa

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SHENZHEN, Cina, 28 agosto 2026 /PRNewswire/ -- La società di analisi tecnologica Gartner® ha pubblicato il "Quadrante magico per le piattaforme di storage aziendale, 2026". Huawei si è guadagnata un posto nel quadrante dei leader, unico fornitore non nordamericano a farlo.

Huawei OceanStor Data Storage continua a promuovere l'innovazione tecnologica, avvalendosi di una piattaforma dati basata sull'IA unificata e ad alta efficienza, di un'eccellente densità di capacità ed efficienza energetica e di una resilienza dei dati a prova di futuro, per soddisfare in modo completo le diverse esigenze dei casi d'uso aziendali.

Huawei Data Storage opera in oltre 150 Paesi e regioni. Serve una vasta gamma di clienti in America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e nella regione Asia-Pacifico, compresi i settori finanziario, delle telecomunicazioni, manifatturiero, sanitario, della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e le soluzioni di storage Huawei, visitare https://e.huawei.com/en/products/storage

 

 

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