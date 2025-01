Huawei svela una nuova era di eccellenza nei dispositivi pieghevoli all'inaugurazione di "Unfold the Classic" a Dubai

DUBAI, EAU, 17 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group ha presentato diversi prodotti molto attesi che danno il via a una nuova era di eccellenza nei dispositivi pieghevoli di punta, nell'ambito dell'evento "Unfold the Classic", per il lancio di prodotti HUAWEI di punta, tenutosi a Dubai il 12 dicembre.

Tra le ultime innovazioni figurano HUAWEI Mate X6, la serie HUAWEI nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold e HUAWEI MatePad 11.5. Questa suite completa di prodotti rappresenta una nuova era di innovazione di punta, dimostrando l'impegno di Huawei verso il progresso continuo e l'aumento del coinvolgimento dei consumatori.

HUAWEI Mate X6: un debutto mondiale sbalorditivo

Al centro dell'evento di lancio dei prodotti di punta di HUAWEI c'è la nuova generazione di dispositivi pieghevoli della serie Mate, HUAWEI Mate X6. Uno smartphone completo e avanzato che apporta notevoli miglioramenti a display, fotocamera, durabilità, user experience e molto altro.

L'orbita spaziale intorno al layout della fotocamera di HUAWEI Mate X6 trae ispirazione dalle orbite planetarie, simboleggiando le infinite possibilità del futuro. L'esclusiva edizione Nebula Gray prende il nome dalla sua texture a forma di nebulosa, liscia al tatto, realizzata tramite topografia 3D Micro-Nano utilizzando un materiale innovativo chiamato Vegan Fiber. HUAWEI Mate X6 è disponibile anche nei colori Nebula Red e Black.

Un'innovativa architettura distribuita rappresenta un enorme passo avanti in termini di rete, raffreddamento e durabilità di HUAWEI Mate X6.

L'incredibile sistema di fotocamere è dotato di una nuova fotocamera Ultra Chroma con 1,50 milioni di canali spettrali, una fotocamera Ultra Aperture da 50 MP che supporta un'apertura fisica di 10 dimensioni, una fotocamera ultra grandangolare da 40 MP e una microcamera teleobiettivo da 48 MP, consentendo una fotografia pieghevole rivoluzionaria.

HUAWEI Mate X6 presenta Live Multi-task, un nuovo modo per svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono eseguire tre applicazioni contemporaneamente, mantenendo lo schermo aperto con vista ingrandita.

Gala HUAWEI XMAGE Dubai: un mondo che fa bene al cuore

Partito da Dubai il 9 maggio, dopo le tappe a Kuala Lumpur, Città del Messico, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e Istanbul, A Heartwarming World - HUAWEI XMAGE Dubai Gala segna la conclusione degli spettacoli HUAWEI XMAGE 2024 in tutto il mondo. Ha presentato le straordinarie opere vincitrici di quest'anno, che ispirano i consumatori a utilizzare gli innovativi prodotti HUAWEI per creare, catturare immagini e sfidare.

