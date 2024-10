I leader del settore biofarmaceutico insieme per plasmare il futuro dell'engagement customer-centric al Veeva Commercial Summit Europe

Interverranno Almirall, AstraZeneca, Bayer, BioNTech, Centro Cardiologico Monzino, Glenmark e GSK che condivideranno gli approcci innovativi per promuovere l'eccellenza commerciale

MILANO, 29 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato che rappresentanti di Almirall, AstraZeneca, Bayer AG, BioNTech SE, Glenmark e GSK parteciperanno come relatori al prossimo Veeva Commercial Summit, Europe, in programma dal 19 al 21 novembre a Madrid, Spagna. Esperti del settore life sciences si incontreranno per condividere innovazioni, approfondimenti e strategie con l'obiettivo di migliorare i risultati per i pazienti attraverso un approccio collaborativo tra diversi team commerciali.

Il Veeva Commercial Summit è uno dei principali eventi in Europa dedicato ai leader del settore life sciences. Il Summit coinvolgerà più di 1.200 professionisti del settore attraverso oltre 100 sessioni. L'evento sarà aperto da BioNTech e GSK, insieme a Chris Moore, president of Veeva Europe, Matt Farrell, executive vice president of Commercial Strategy, e Arno Sosna, general manager of CRM products di Veeva, che discuteranno delle innovazioni per il futuro dell'engagement customer-centric.

Le sessioni con i clienti includeranno:

Chris Moore, presidente di Veeva Europe, ha dichiarato: "Quando i team di vendita, marketing, medical affairs e assistenza agiscono all'unisono per garantire che ogni interazione con gli HCP si basi sulla precedente, è possibile creare un engagement più efficiente ed efficace. Ogni anno, in occasione del Summit di Veeva, la comunità dei leader del mondo life sciences si riunisce per uno scambio di innovazioni e idee, con l'obiettivo di far avanzare l'intero settore."

Il Veeva Commercial Summit è riservato esclusivamente ai professionisti del life sciences. È possibile registrarsi e consultare l'agenda su veeva.com/eu/Summit.

