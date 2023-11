I prodotti di tipo n JA Solar superano la valutazione EPD in Norvegia e in Italia

PECHINO, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar, produttore leader di impianti fotovoltaici altamente performanti, recentemente ha ottenuto un'ulteriore convalida del suo impegno alla sostenibilità con il superamento delle valutazioni riguardanti la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) relativa a varie linee di prodotti tramite l'autorevole istituto francese Kapstan, che ha comportato la registrazione degli impianti EPD in Norvegia e in Italia. Questo risultato dimostra che grazie al suo costante impegno nella progettazione ecologica, nella riduzione dell'impronta di carbonio e nell'adozione di prassi di fabbricazione sostenibile, JA Solar continua a superare importanti verifiche effettuate da terze parti, aumentando così la propria influenza e competitività nel settore degli impianti fotovoltaici di fascia alta.

In quanto dichiarazione ambientale di tipo III derivante dalla norma ISO14025, la EPD è basata sulla valutazione del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) e divulga l'impatto ambientale di un prodotto o servizio in relazione a vari aspetti – risorse non rinnovabili, ecosistemi e salute umana – per la sua intera durata, dall'acquisizione dei materiali grezzi alla produzione, al trasporto, al consumo e allo smaltimento finale. In questo contesto, la EPD è considerata lo strumento di supporto più efficace per l'approvvigionamento green da parte dei governi e la progettazione ecologica di prodotti. La valutazione EPD ottenuta da prodotti aziendali è universale nella maggior parte dei Paesi europei.

I prodotti della serie tipo p e tutti i prodotti DeepBlue 4.0 Pro tipo n realizzati da JA Solar al momento hanno superato la valutazione EPD in Norvegia e in Italia; in particolare, sono particolarmente rinomati per il loro basso potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential). Ciò indica che tutti i moduli fotovoltaici mainstream di JA Solar sono stati ulteriormente riconosciuti nel mercato internazionale di fascia alta e mostra i progressi fatti dai prodotti JA Solar e il loro basso impatto ambientale nell'era delle celle di tipo N.

JA Solar è da sempre impegnata in operazioni e nella realizzazione di prodotti green e fa ogni sforzo per creare una catena industriale a basso livello di emissioni di carbonio. Nel 2022 ha inoltre proposto il concetto di sviluppo sostenibile esemplificato dal motto "Green to Green, Green to Grow, Green to Great" ("Dal verde al verde, dal verde alla crescita, dal verde a risultati eccezionali").

