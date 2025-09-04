IFA 2025: DJI presenterà il nuovo Mic 3 e l'intero portafoglio di prodotti all'IFA di Berlino

Tecnologia innovativa per tutti, dai creatori di contenuti e produttori cinematografici agli operatori del settore aziendale e agricolo

BERLIN, 28 agosto 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia per fotocamere creative, presenterà il suo innovativo portafoglio di prodotti all'IFA 2025. Dal 5 al 9 settembre, i visitatori dell'IFA avranno l'opportunità di provare in prima persona le soluzioni innovative di DJI.

Scopri le ultime novità di DJI in fatto di fotocamere creative, tecnologia audio e droni

Stabilizzazione e trasmissione delle immagini leader del settore per tutti

Progettati per stimolare la creatività, DJI offre una gamma completa di stabilizzatori per fotocamere per tutti, dal creatore di contenuti solitario ai produttori cinematografici su larga scala. Alcuni prodotti di punta:

Ricarica il tuo mondo con la gamma di stazioni di alimentazione portatili di DJI

A IFA 2024 sono stati presentati DJI Power 1000 e 500. Quest'anno la gamma è stata ampliata per includere i più recenti Power 2000 e Power 1000 V2, che offrono energia flessibile per backup domestico, viaggi su strada, campeggio all'aperto, produzione cinematografica e televisiva e altro ancora.

In Germania, Spagna, Francia e tra gli altri Paesi europei, gli utenti possono persino collegare il loro Power 2000 e il sistema fotovoltaico da balcone alla rete nazionale per risparmiare energia. Ricarica la stazione di alimentazione con pannelli solari durante il giorno e, una volta che la stazione di alimentazione è completamente carica, l'elettricità in eccesso verrà immessa nella rete.

Saranno esposti anche accessori come pannelli solari, caricabatterie rapidi e carrelli portatili, per uso domestico e all'aperto.

Lavora in modo più intelligente con le soluzioni DJI Delivery, Enterprise e Agriculture

Scopri Matrice 400, Matrice 4 Series, Dock 3, Agras T50, Mavic 3M e Flycart 30, tutti progettati per migliorare l'efficienza operativa e la produttività in vari settori industriali.

Impara, crea e condividi

Per promuovere la creatività e lo sviluppo delle abilità, DJI organizza una serie di workshop professionali e ricreativi condotti da esperti di cinematografia e creatori di contenuti talentuosi. Questi workshop sono aperti a tutti i visitatori dell'IFA e offrono spunti utili per creare contenuti di alta qualità in modo semplice.

I workshop si terranno due volte al giorno il 6 e il 7 settembre, uno alle 11:00 incentrato sui droni e uno alle 15:00 incentrato sui prodotti palmari.

Ci vediamo all'IFA

L'IFA aprirà le porte alla Messe Berlin dal 5 al 9 settembre 2025. Visita lo stand DJI nel padiglione 20-149 per conoscere tutte le novità e osservare da vicino il futuro della tecnologia dei droni, delle fotocamere, degli stabilizzatori e delle stazioni di alimentazione portatili.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756096/IFA_2025_DJI_Showcase_New_Mic_3_Full_Product_Portfolio.jpg

