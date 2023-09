IFCO ottiene nuovamente la certificazione Cradle to Cradle Certified® Silver per gli RPC Lift Lock europei

MONACO, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, leader mondiale nella fornitura di contenitori per imballaggio riutilizzabili (RPC), ha ottenuto nuovamente il prestigioso Cradle to Cradle Certified® Silver (Versione 3.1) per gli IFCO Lift Lock RPC europei. Oltre alla rinnovata certificazione complessiva Silver (Argento), la gamma Lift Lock, compreso il recente RPC Banana Lift Lock, è stata premiata con la medaglia d´Oro nelle categorie Material Reutilization (riutilizzo dei materiali) e Social Fairness (equità sociale).

La valutazione dell'impegno di IFCO nello sviluppo di strumenti e procedure di gestione, volti a salvaguardare i principali diritti umani, è essenziale per l'assegnazione del rating Gold (Oro) nella categoria Social Fairness. In particolare, IFCO si impegna ad allineare le proprie attività sociali in ambito lavorativo, ambientale e della lotta alla corruzione ai principi chiave del Global Compact delle Nazioni Unite. Inoltre, IFCO ha incrementato il suo sostegno ai banchi alimentari di tutto il mondo, stipulando un accordo di lungo termine con la Federazione Europea dei Banchi Alimentari (FEBA), fino a diventare il loro "Partner RPC" ufficiale.

Cradle to Cradle Certified è il programma di certificazione multi-attributo più avanzato al mondo, basato sulla scienza e volto a progettare e verificare materiali e prodotti sicuri, sostenibili e realizzati in modo responsabile. La versione 3.1 del programma valuta i prodotti in cinque categorie: Material health (salute dei materiali), Material reutilization (riutilizzo dei materiali), Renewable energy and carbon management (energia rinnovabile e controllo delle emissioni di carbonio), Water stewardship (monitoraggio delle acque) e Social fairness (equità sociale). L'obiettivo principale del Cradle to Cradle Certified è migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei relativi processi, in modo che abbiano un impatto positivo sull'ambiente e sulle persone. La certificazione è valida solo per due anni ed è per questo che la linea europea di RPC Lift Lock di IFCO ha recentemente completato l'impegnativo processo di ricertificazione. Un criterio chiave per ottenere la ricertificazione è la capacità di dimostrare strategie di ottimizzazione e miglioramenti continui nel prodotto e nei processi.

Charles van Reij, Global Packaging, Print & Paper Sector Lead del Cradle to Cradle Products Innovation Institute, ha sottolineato la natura pionieristica del risultato ottenuto da IFCO:

"IFCO è stato il primo fornitore di contenitori riutilizzabili per alimenti a ottenere la certificazione Cradle to Cradle al livello Silver nel 2021. Quest'anno, dopo aver affrontato il nostro rigoroso processo di ricertificazione, possiamo confermare che l'impegno di IFCO nell'apportare soluzioni di imballaggio sostenibili alla catena di approvvigionamento di alimenti freschi rimane saldo. In termini di strategie di ottimizzazione, abbiamo stabilito standard molto elevati per ottenere la ricertificazione e IFCO è riuscita a soddisfare gli impegnativi criteri di questa certificazione di sostenibilità."

Il co-fondatore di Cradle to Cradle, il professor Dr. Michael Braungart, ha elogiato l'approccio a lungo termine di IFCO nei confronti dell'imballaggio sostenibile:

"IFCO ha abbracciato totalmente la mentalità Cradle to Cradle e ha preso a cuore il modello di business circolare, che, sono felice di affermare, ha portato alla ricertificazione C2C dei suoi RPC Lift Lock europei". IFCO è in grado di sostenere i propri flussi di materiali, riciclando i propri contenitori e assicurando sempre che non si verifichino contaminazioni durante questo processo. Sono all'avanguardia nella progettazione e nella raccolta di imballaggi riutilizzabili per la catena di approvvigionamento dei prodotti freschi".

Michael Pooley, CEO di IFCO, ritiene che la rinnovata certificazione Cradle to Cradle sia un risultato prezioso e si rallegra di questo traguardo:

"La prestigiosa certificazione Cradle to Cradle Certified è lo standard riconosciuto a livello mondiale per i prodotti sostenibili. L'esclusivo processo di ricertificazione, della durata di due anni, ci sfida a migliorare continuamente il nostro modello aziendale circolare e a essere consapevoli dell'impatto delle nostre scelte sull'ambiente e sulla comunità globale. Siamo orgogliosi di aver superato il rigoroso processo di ricertificazione e siamo lieti di aver raggiunto il livello Gold nella categoria Social Fairness. Questa certificazione riconosce la passione con cui progettiamo e realizziamo imballaggi riutilizzabili e sicuri per gli alimenti. Dimostriamo così che esiste un modo migliore di utilizzare, riutilizzare e riciclare gli imballaggi".

Inigo Canalejo, Vicepresidente ESG e Strategic Marketing di IFCO, sottolinea il lavoro di squadra e le partnership coinvolte nel raggiungimento di questo traguardo della ricertificazione Cradle to Cradle Certified:

"Il raggiungimento della ricertificazione Cradle to Cradle Certified Silver per i nostri RPC Lift Lock europei è un momento di orgoglio per il team di IFCO. È un'opportunità per riconoscere l'impegno dei nostri partner a ridurre la loro impronta di carbonio abbracciando il nostro pionieristico modello di business circolare. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme, per rendere sostenibile la catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi".

