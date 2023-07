Il brand emergente di menswear sostenibile Cavia ha presentato i materiali Brewed Protein™ di Spiber nella mostra "S|Style sustainable style" a Pitti Immagine Uomo

TSURUOKA, Giappone, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Yamagata, Giappone – La fibra Brewed Protein di Spiber è stata scelta dal Material Innovation Lab (MIL) di Kering e dalla Fondazione Pitti Discovery come materiale protagonista per la 7a edizione di "S|Style Sustainable Style" e una collezione è stata presentata alla Sala delle Nazioni a Pitti Immagine Uomo dal 13 al 16 giugno.

Il progetto espositivo presentato da Fondazione Pitti Discovery è stato fondamentale per attrarre top buyer internazionali e rappresentanti dei media, fornendo un'importante vetrina per dieci marchi internazionali e diversi, provenienti da tutto il mondo e scoperti dalla giornalista de L'Officiel Italia e curatrice Giorgia Cantarini. La rinomata mostra ha riunito dieci brand emergenti attentamente selezionati che presentano un mix armonioso di coscienza sociale e responsabilità ambientale, pur mantenendo creatività e design.

"I materiali Brewed Protein creati da Spiber rappresentano un esempio molto forte di ciò che la tecnologia è in grado di fare per ridurre l'impatto dell'industria della moda sull'ambiente, sostituendo i tradizionali materiali e i metodi di produzione a base petrolchimica con soluzioni innovative e a base biologica", afferma Giorgia Cantarini, Senior Fashion Editor de L'Officiel Italia, Talent Scouter e Curatore di S|Style x Pitti Immagine. "Credo che Spiber stia avviando una rivoluzione che può portare a ridurre il cambiamento climatico. Più ci orientiamo verso questo tipo di soluzioni, più riduciamo il loro prezzo sul mercato, il che rende tali soluzioni disponibili e adottabili anche dai marchi più piccoli ed emergenti. La mia speranza è che nel futuro della moda vi siano azioni più responsabili. Le aziende più grandi dovrebbero investire in innovazione e tecnologia per ridurre ogni tipo di spreco, dall'acqua ai prodotti chimici, alle risorse naturali e allo sfruttamento degli animali".

I dieci marchi innovativi e attenti all'ambiente che hanno partecipato a S|Style sono stati guidati nel creare nuovi look secondo criteri rigorosi che soddisfano gli standard di sostenibilità stabiliti da Kering MIL. Cavia, brand italiano di base a Milano noto per il riutilizzo e l'upcycling dei capi, si è unito a questo movimento con l'obiettivo di trasformare la società e di contribuire a portare l'industria della moda verso un futuro più sostenibile. Il marchio ha presentato per la prima volta un'esclusiva collezione di top e pantaloni in maglia realizzati con fibre proteiche fermentate.

Il filato voluminoso di proteine fermentate e cashmere, se intrecciato, diventa "super morbido e lavorabile, con risultati e sensazioni al tatto sorprendenti", afferma Martina Boero, Fondatrice e Fashion & Graphic Designer di Cavia. "La mia speranza e visione sull'innovazione dei materiali e dell'industria dell'abbigliamento è quella di realizzare questo filato in diversi spessori, sfruttando la sua morbidezza e leggerezza, e sarebbe fantastico riuscire a ottenerne una versione più voluminosa."

L'esclusivo completp top e pantaloni in maglia è stato realizzato a mano con meticolosa attenzione ai dettagli utilizzando le fibre Brewed Protein, un materiale proteico circolare coltivato in laboratorio e prodotto attraverso la fermentazione microbica, sfruttando al meglio la tingibilità del materiale e la sua mano morbida e liscia.

Il ricamo floreale, volutamente appariscente, cattura lo sguardo ed è realizzato in cashmere riciclato, che aggiunge un tocco di colore audace, ma raffinato all'intero look. La sfilata che ha presentato le collezioni di S|Style del 14 giugno ha raccolto grande interesse e suscitato grandi future aspettative raccogliendo un pubblico eterogeneo di oltre 100 partecipanti e numerosi giornalisti, testimoni di un passo verso il futuro della moda.

La collezione verrà inoltre presentata a Pitti Immagine Filati nello stand Spiber (Q/11) nell'area CustomEasy dal 28 al 30 giugno. Anche Martina Boero, Fondatrice e Fashion & Graphic Designer di Cavia, sarà ospite presso lo stand di Spiber per condividere le sue esperienze di lavoro con le fibre Brewed Protein.

L'inserimento delle fibre Brewed Protein nella collezione presentata da questo brand emergente preannuncia una nuova era fatta di stile responsabile e allo stesso tempo unico e costituisce un notevole primo esempio per una più ampia adozione a livello di settore.

Filato voluminoso misto cashmereComposizione: 50% fibra Brewed Protein™, 50% cashmereNumero Filati: 2/18Colore: Taupe (Spiber mette a disposizione per l'acquisto 32 cartelle colore e opzioni di tintura abbinabili)

Fibre Brewed Protein™Le fibre proteiche fermentate sono materiali circolari coltivati in laboratorio, di origine vegetale, realizzati attraverso un processo di fermentazione microbica brevettato. Queste ultime sono una soluzione efficace alle crescenti richieste di fibre di origine non animale e petrolchimica che contribuiscano a ridurre problemi e rischi sull'ambiente. Il potenziale impatto ambientale di un piano di produzione di fibra proteica fermentata è risultato essere significativamente inferiore rispetto al cashmere e alla lana merino, in gran parte a causa dei minori impatti ambientali degli input per la produzione di polimero proteico fermentato (principalmente colture vegetali ed elettricità rinnovabile) rispetto all'allevamento per la produzione di cashmere e lana. La scala di produzione è cresciuta e le fibre, i filati e i tessuti della proteina sono ora disponibili per l'acquisto su scala commerciale.

Spiber Inc. Fondata nel settembre 2007, Spiber Inc. è una startup biotecnologica giapponese che utilizza biologia sintetica, scienza dei polimeri e scienza dei materiali all'avanguardia per lo sviluppo dei suoi nuovi materiali proteici fermentati realizzati con zuccheri di origine vegetale che utilizzano la tecnologia della fermentazione microbica.

CaviaCavia is a brand that combines the creativity of Italian fashion with a commitment to the planet. The stylist, Martina Boero, aims to transmit Made in Italy authenticity, imagination and craftsmanship. Knitting is an ancient process that requires time and is nourished by tradition: each piece is created from recycled clothes and fabrics, avoiding waste. Following an MTO business model, the brand pays attention to its environmental impact. From fabric to label, everything is made using pre-existing materials with a view to a new beauty.

Material Innovation LabNel 2013 Kering ha creato il Material Innovation Lab (MIL), un laboratorio dedicato all'approvvigionamento di materiali e tessuti sostenibili. Con sede a Milano, il MIL è sia un archivio di tessuti sostenibili, che consente ai team di design dei marchi Kering di comprendere meglio i materiali sostenibili, sia un motore del cambiamento all'interno di una complessa catena di approvvigionamento. Il MIL si occupa prevalentemente di cotone, seta, cashmere, viscosa e poliestere e fornisce alle Maison del Gruppo e ai principali fornitori risorse, strumenti e nuove soluzioni per aiutarli a capire come privilegiare le scelte più sostenibili nello sviluppo dei loro prodotti. Il suo database utilizza un sistema di riferimento unico per i fornitori e i loro tessuti. I tessuti vengono analizzati in maniera approfondita e valutati alla luce di standard e certificazioni esterne e di uno strumento esclusivo del MIL sviluppato in linea con la metodologia EP&L.

S|STYLE. curatrice progetto & stylist: Giorgia Cantarini @giorgiacantarini Fotografo: Acielle @styledumondeModello: Filippo @castingfirenzeAssistente stylist: Andrea Signori @signorigram, Federica Mele @federicaapples MUA & hair: @Hairstudios

Un ringraziamento speciale agli studenti dell'Istituto Marangoni di Firenze: Martina Lucchesi, Chiara Boari, Elena Murratzu, Elisa Cresci, Serena Giani, Giorgio Scarpellini, Cecilia Olivieri @istitutomarangoni_firenze

