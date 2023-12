Il distributore di componenti elettronici Utmel è stato invitato a partecipare a NEPCON JAPAN 2024

SHENZHEN, Cina, 27 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Da 24 al 26 gennaio 2024, presso il centro esposizioni Tokyo Big Sight in Giappone, si terrà la 38ª edizione delle tecnologie elettroniche di R&S, produzione e imballaggio, organizzata da RX Japan Ltd (nota come NEPCON JAPAN 2024). Utmel, un apprezzato distributore di componenti elettronici a livello globale, parteciperà all'esposizione e potrà essere visitato allo stand E23-48 a Tokyo Big Sight.

NEPCON JAPAN è stata istituita oltre 30 anni fa ed è una delle più grandi esposizioni di tecnologie di produzione elettronica in Asia. La mostra si sviluppa in sette hall principali e ospita un vasto numero di aree di attività, tra cui attrezzature di produzione elettronica, tecnologia dell'automazione, assemblaggio di semiconduttori, apparecchiature audio/video e altro ancora. L'evento attrae oltre 1.900 aziende e marchi da tutto il mondo. L'esposizione è organizzata in concomitanza ad altri eventi professionali del settore automobilistico, delle tecnologie di produzione, della tecnologia indossabile e della robotica, consentendo ai visitatori di esplorare diversi settori correlati tra loro e di ottenere maggiori informazioni e risorse in un'unica visita.

L'esposizione riunisce note aziende del settore dell'elettronica provenienti da tutto il mondo e anche Utmel parteciperà, nella veste di apprezzato distributore di componenti elettronici di clienti globali.

Utmel è un distributore professionale di componenti elettronici con sede a Hong Kong, in Cina. Grazie ai vantaggi offerti in termini di fornitura, brand marketing, logistica di magazzino e altro ancora, Utmel ha consolidato la propria reputazione nel settore. Utmel dispone di un rigoroso sistema di controllo qualità e di stabilimenti completi di stoccaggio e il suo marketing professionale online del marchio ha ottenuto una promozione efficiente del mercato. Sin dalla sua creazione, Utmel ha sempre ambito a fornire ai clienti un'esperienza di acquisto e utente agevole e si impegna a offrire servizi di alta qualità alla propria clientela.

In quanto distributore orientato al settore dei componenti elettronici, Utmel si è dedicata a generare un nuovo slancio per gli scambi di mercato e a integrare i propri obiettivi di sviluppo con le tendenze di sviluppo del settore dell'elettronica, rivestendo un ruolo fondamentale per la crescita continua dell'industria.

Utmel è diventata oggi un'azienda di elettronica di potenza professionale globalizzata e completa. Con la sua partecipazione all'evento, Utmel desidera ottenere una comunicazione diretta con un numero maggiore di clienti, ottenendo al contempo preziose informazioni sul settore a supporto delle strategie di mercato e di ottimizzazione dei prodotti dell'azienda.

In vista dell'esposizione, desideriamo invitare i clienti esistenti e quelli potenziali a visitare il nostro stand. Utmel vi aspetterà allo stand E23-48 nell'area dell'esposizione dedicata a COMPONENTI e MATERIALI ELETTRONICI. Siamo impazienti di presentare l'eccezionale forza aziendale di Utmel e il nostro incrollabile impegno nei confronti dei clienti.

