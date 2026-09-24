«Il fascino del cashmere d'Oriente: appuntamento a Milano»: successo per l'evento promozionale Yulin Cashmere 2026

Dall'esportazione di materie prime alla valorizzazione dei marchi sui mercati internazionali: il cashmere rafforza la collaborazione tra Cina e Italia nel settore della moda

MILANO e SHANGHAI, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il 22 settembre 2026 si è tenuto presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano l'evento promozionale Yulin Cashmere 2026, dal titolo «Il fascino del cashmere d'Oriente: appuntamento a Milano» (Oriental Cashmere Radiance: Milan Moment). All'iniziativa hanno partecipato oltre 100 ospiti provenienti dalla Cina e dall'Italia, tra rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, esponenti del settore e giornalisti.

L'evento si è articolato in due momenti principali: incontri commerciali tra aziende e una presentazione dei marchi del settore. L'iniziativa ha messo in risalto lo sviluppo dell'industria del cashmere di Yulin e le capacità dei suoi marchi lungo l'intera filiera, favorendo il passaggio dall'esportazione di materie prime all'affermazione dei marchi sui mercati internazionali. Durante gli incontri commerciali, importanti operatori italiani del settore acquisti e responsabili degli approvvigionamenti di marchi della moda hanno approfondito le opportunità di collaborazione con i dirigenti delle aziende di cashmere di Yulin, individuando numerose possibilità di cooperazione.

In occasione della presentazione dei marchi sono intervenuti Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città metropolitana di Milano; Zhang Chenggang, Console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano; e Mario Boselli, Presidente della Fondazione Italia Cina e Presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana. I loro interventi hanno espresso un orientamento favorevole all'ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Cina e Italia nel settore della moda.

Yulin, in Cina, è uno dei principali centri mondiali di provenienza del cashmere ecologico di alta qualità e il più grande polo cinese di ricerca, sviluppo e produzione di abbigliamento in lana per la stagione fredda. La città ha sviluppato una filiera completa del cashmere, che comprende tutte le fasi della lavorazione. Guardando al futuro, Yulin intende rafforzare ulteriormente la cooperazione industriale internazionale e portare il calore e il fascino del proprio cashmere sui mercati di tutto il mondo.

Quattro aziende rappresentative dell'industria del cashmere di Yulin, Yingguo Industry, Shaanxi Tuocheng Cashmere Industry Technology, Yulin Yanglaoda e HBEH, si sono alternate sul palco per presentare i propri marchi, le collezioni di abbigliamento in cashmere di alta gamma e le competenze produttive che coprono l'intera filiera. Le quattro aziende hanno inoltre sottoscritto accordi di collaborazione per l'ingresso dei rispettivi marchi sul mercato con due società italiane attive nel settore degli acquisti, Casile & Casile e IWC. Le intese segnano l'avvio di una collaborazione diretta tra i marchi del cashmere di Yulin e le reti europee di acquisto e distribuzione al dettaglio di fascia alta.

Al termine dell'evento, le quattro aziende di Yulin hanno organizzato congiuntamente una presentazione dei propri marchi, durante la quale sono stati mostrati, uno dopo l'altro, diversi capi di abbigliamento in cashmere. La cantante italiana di origine cinese Nie Hongmei ha interpretato brani classici italiani e canti popolari dello Shaanxi settentrionale, accompagnata da una rappresentazione dello yangko, danza tradizionale della regione. Lo spettacolo, che ha unito le tradizioni culturali italiane e cinesi, ha riscosso ampio apprezzamento tra gli ospiti, i professionisti del settore e i rappresentanti dei media.

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