Il futuro con te: Phemex celebra il sesto anniversario con una crescita dell'utenza del 66% e una visione condivisa

APIA, Samoa, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute che mette l'utente al primo posto, celebra il sesto anniversario con il tema della campagna "Il futuro con te". Questo traguardo arriva dopo un anno di trasformazione decisivo – da un rebranding completo a una crescita record dell'utenza e al rafforzamento della sicurezza della piattaforma – simboleggiando l'evoluzione di Phemex in un marchio proiettato al futuro, resiliente e incentrato sulle persone.

2025: un anno di resilienza e crescita

Il 2025 è stato un anno cruciale per Phemex. In risposta alle condizioni in evoluzione del mercato e alle sfide operative interne, Phemex ha condotto una revisione completa del sistema per rafforzarne le basi tecniche e di sicurezza. Gli aggiornamenti attuati: protezione multilivello del portafoglio, monitoraggio basato sull'IA e meccanismi avanzati di disaster recovery – il tutto implementato mantenendo un uptime del 99,999%.

Questa infrastruttura rinnovata ha gettato le basi per una solida performance. Il numero di utenti a livello globale è aumentato del 66%, il volume degli scambi spot è più che raddoppiato con un incremento del 122% e il trading di futures è aumentato del 26% su base annua. Questi risultati riflettono la capacità di Phemex di trasformare la resilienza in crescita, rafforzando la sua posizione come uno degli exchange più affidabili ed efficienti del settore.

Rebranding per il futuro: "For You. For Tomorrow".

Questo anniversario segue anche il completo rebranding di Phemex. Il rebranding ha definito il significato di Phemex: una piattaforma efficiente, trasparente e proiettata al futuro che offre agli utenti maggiore autonomia e controllo delle loro scelte grazie a una libertà finanziaria più intelligente. L'identità rinnovata, il linguaggio visivo e l'approccio narrativo connettono il marchio più profondamente con i commercianti di tutto il mondo.

"Il futuro con te": una campagna sul progresso condiviso

La campagna dell'anniversario celebra sei anni di collaborazione creativa tra Phemex e la sua community. Evidenzia come il feedback degli utenti abbia plasmato costantemente l'innovazione della piattaforma – dal trading multi-asset agli strumenti di guadagno on-chain – e guarda al futuro con nuove iniziative che renderanno la finanza digitale ancora più efficiente e inclusiva.

2026: creare il futuro insieme

Mentre Phemex entra nel 2026, rimane ferma nel rafforzare le basi della sua infrastruttura. Il prossimo anno vedrà continui investimenti nell'innovazione della sicurezza. Phemex migliorerà ulteriormente sia l'esperienza complessiva dell'utente sia la scalabilità e l'affidabilità del sistema garantendo risultati ottimali e tempi di inattività praticamente nulli anche in un contesto di crescente attività commerciale globale.

Oltre alle infrastrutture, Phemex punta a espandere il suo ecosistema attraverso l'innovazione dei prodotti e lo sviluppo del marchio. Nel 2026 perfezionerà la sua offerta principale – spot, futures, copy trading e earning – integrando al contempo più strumenti on-chain e funzionalità di gestione cross-asset. A livello di marchio, Phemex continuerà a rafforzare la sua presenza attraverso campagne localizzate, contenuti educativi e coinvolgimento della community, diffondendo la sua filosofia che mette l'utente al primo posto nei mercati di tutto il mondo.

Commenta Federico Variola, ceo Phemex: "Il nostro percorso di quest'anno ha riaffermato un principio fondamentale: la vera resilienza è progettata, non ereditata. Abbiamo preso la decisione strategica di considerare ogni sfida come un catalizzatore. Questa trasformazione interna, rispecchiata dal nostro rebranding esterno, è stata la base da cui abbiamo raggiunto una crescita record. "Il futuro con te" non è solo un tema – è il nostro modello operativo, a dimostrazione che le nostre più grandi innovazioni continueranno a emergere dalla risoluzione di problemi reali degli utenti con un'affidabilità di livello istituzionale".

Guardando al futuro: la storia continua

Dopo sei anni, Phemex si trova di fronte a una nuova linea di partenza. Il rebranding e l'anniversario rappresentano più di semplici traguardi – segnano l'inizio di un movimento più ampio verso un futuro delle criptovalute più inclusivo, intelligente e umano. Con le prossime campagne e celebrazioni che si terranno durante tutta la stagione, Phemex invita la sua community globale a unirsi per dare forma al futuro.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/.

